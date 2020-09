¡Hay Mundial de Ciclismo! Una pista de Fórmula 1 será la sede de la carrera

El Mundial de Ciclismo había sido cancelado por la UCI y el gobierno de Suiza, pero la carrera se correrá en Italia.

Hace unas dos semanas, se conoció que Suiza ordenó la cancelación del Mundial de Ciclismo de la UCI, que se iba a disputar en Aigle-Matigny. El argumento del gobierno suizo fue la aglomeración de centenares de corredores para el campeonato mundial. Esto puso a la Unión Ciclística Internacional a correr para mantener la carrera que se disputaría entre el 20 y el 27 de septiembre.

Luego de una difícil búsqueda, se conoció finalmente dónde se disputará el Mundial de Ciclismo de 2020. Se correrá basado en el circuito de Imola, en la Emilia Romagna italiana. El autódromo que también recibirá la Fórmula 1 el 1 de noviembre será la meta de la carrera ciclística, que se mantendrá el 27 de septiembre. Es decir, los corredores que terminen el Tour de Francia en París tendrán una semana para correr en Imola.

El ente rector del ciclismo mundial anunció que se disputará una contrarreloj de 32 kilómetros y una prueba de fondo muy desgastante. Serán 259,2 kilómetros de recorrido que disputarán los ciclistas profesionales, con nueve vueltas a un recorrido difícil. Las mujeres harán el mismo circuito, pero en solo cinco vueltas para 144 kilómetros.

El circuito, según la UCI, tendrá 3 kilómetros de ascenso al 10% de gradiente, con secciones del 14%. Será una prueba muy dura para corredores que no suban bien como el actual poseedor de la camiseta arcoiris, el danés Mads Pedersen.

