VIDEO | ¡Nos pegó un susto! Nairo Quintana se cayó en la etapa 1 del Tour, pero no pasó a mayores

El video de la caída de Nairo Quintana en la etapa 1 del Tour de Francia 2020 lo encuentra más abajo.

Donde haya una grande del ciclismo, habrá colombianos. Por eso, el Tour de Francia no fue la excepción y 10 escarabajos dijeron presente desde el pedalazo inicial.

Egan Bernal (Team Ineos), Rigoberto Urán (EF Education First), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) y Nairo Quintana (Arkea Samsic) comandan la lista.

Es así como 50 millones de corazones se unieron para apoyarlos desde hoy 29 de agosto hasta el próximo 20 de septiembre. Y es que es imposible no ilusionarse.

Sin embargo, por momentos, nuestros latidos se paralizaron. El primero en hacerlo fue 'Supermán' López quien padeció problemas mecánicos en su bicicleta.

Kilómetros más adelante y debido a la lluvia y lo resbalosas que estaban las calles en territorio galo, Nairo Quintana cayó al suelo. Por fortuna, el boyacense no sufrió duros golpes y logró reponerse rápidamente y no perder tiempo con relación al pelotón.

Nairo Quintana may have been crashed but it let us get a glimpse of his insane recovery skills#TDF2020 pic.twitter.com/u2BhR9zpw8

— Nairo Quintana Fanclub (@NairoInGreen) August 29, 2020