¡Vamos que no pasó nada! 'Supermán' López sufrió problemas mecánicos en la etapa 1 del Tour

Encuentre más abajo el momento exacto de los problemas mecánicos de Miguel Ángel López en etapa 1 del Tour de Francia 2020.

Inició el Tour de Francia y con él, la ilusión de volver a conseguir el título para Colombia. Y es que, con los escarabajos presentes, es imposible no ilusionarse.

Nairo Quintana (Arkea Samsic), Egan Bernal (Team Ineos), Rigoberto Urán (EF Education First) y Miguel Ángel López (Astana Pro Team) comandan esta lista de élite.

Por eso, desde el pedalazo inicial, 50 millones de corazones latieron más fuerte, enviándole todo el apoyo a los 10 colombianos que van por la gloria en territorio galo.

Sin embargo, 'Supermán' paralizó nuestros latidos por un momento. Cuando restaban poco más de 110 kilómetros para la meta, sufrió problemas mecánicos en su bicicleta.

Por fortuna, rápidamente, el hombre del Astana solucionó las dificultades de la mano de su equipo. Así, Miguel Ángel logró reincorporarse al pelotón y no perder ni un solo segundo.

¡Vamos, 'Supermán'! Aún resta bastante camino y no hay que desanimarse.

🚲 Mechanical problem for @SupermanlopezN, who rejoins the peloton.

🚲 Problème mécanique pour Miguel Angel Lopez, qui rentre dans le peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/Tj7gDgCa6F

— Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020