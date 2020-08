En entrevista exclusiva con Publimetro Colombia, Santiago Botero reveló por qué Froome y Thomas no acompañarán a Egan en el Tour de Francia 2020.

Con la nómina del Ineos y lo mostrado por Egan Bernal tras el regreso del ciclismo, ¿qué posibilidades verdaderas le ve al colombiano de retener el título?

Las posibilidades están. Es el actual campeón y mostró un buen rendimiento en las carreras previas a pesar de la dolencia que lo obligó a abandonar el Dauphiné. Decir que lo volverá a ganar es algo que pocos pueden certificar. Además, hay corredores que llegan fuertes como Roglic y Dumoulin, quienes tienen la ventaja en la contrarreloj y se desenvuelven bien en la montaña. Sin embargo, el Tour es diferente y lo que pasó en la previa no es garantía de nada. Lo importante es que Egan cuenta con un gran equipo a su alrededor y tiene experiencia, mentalidad y la capacidad. Ahora, garantizar que tiene un alto porcentaje para llevárselo, no es sencillo.

Hablando de Roglic y Dumoulin, ¿el Jumbo Visma es el equipo a vencer?

Es el equipo con más posibilidades. A falta de una carta, por la baja de Steven Kruijswijk, tiene dos corredores sólidos como Primoz Roglic y Tom Dumoulin para buscar el título y más teniendo en cuenta la contrarreloj del final, la cual, aunque tiene subida, beneficia más al especialista que al escalador nato. En el caso de Nairo, Miguel Ángel López, Chaves y Egan van en desventaja. Si quieren aspirar al campeonato, tienen que sacar unos minutos de ventaja antes de esa penúltima jornada. Bajo ese criterio, los favoritos son los corredores del Jumbo, que además tiene una excelente estructura con escaladores como George Bennet y Sepp Kuss y pasistas como Wout Van Aert. Eso sí, habrá que mirar su estrategia porque a veces por querer controlar todo, al final terminan desfalleciendo.

¿Qué de diferente le puede aportar Richard Carapaz a Egan Bernal, que Chris Froome y Geraint Thomas no lo hubieran hecho?

Hay un tema de egos difícil de manejar. Estar al lado de un cuatro veces campeón del Tour y de otro que lo hizo hace dos años, ambos ingleses, en un equipo inglés y saber que tienen que trabajar para un colombiano, por más profesionales que sean, en el fondo eso los golpea. Egan necesita de personas que estén a su disposición y más que en el Tour no hay espacio para dar ventajas. Igual, el Ineos tendrá más razones para haber tomado esa decisión como los tiempos recuperación, el comportamiento al interior, el ambiente, los números y demás.

Miguel Ángel López correrá su primer Tour. Desde su óptica como exciclista, ¿‘Supermán’ lo afrontará con motivación, lo verá como un aprendizaje o la falta de experiencia le pasará factura?

Le va a ir muy bien. Miguel Ángel no llegó con la forma de Egan, pero ha venido creciendo y eso es un bien síntoma porque demuestra que el ciclista está en nivel óptimo. Además, el Tour no deja de ser una carrera de tres semanas como el Giro y la Vuelta, donde ‘Supermán’ lo ha hecho bien. Tendrá que estar siempre adelante, ubicarse bien, estar atento a los vientos, caídas y posibles cortes, pero este recorrido de media montaña lo beneficiará para el manejo de la ansiedad desde la primera semana. Por último, está el punto de quién controlará la carrera y eso la hace dispuesta para ciclistas que son valientes en sus movimientos como el Astana, que no desaprovecha las oportunidades para ganar una etapa y marcar la diferencia. Por eso, ‘Supermán’ estará a la altura de los mejores y se destacará.

Usted fue Top 10 del Tour de Francia en 2000, 2001 y 2002, como referente del ciclismo colombiano, ¿cuál es la clave en este tipo de carreras?

La actitud guerrera desde el primer hasta el último día. Nunca se debe bajar la guardia. A lo largo de las 21 etapas, siempre debe estar atento. Y una de las particularidades del Tour de Francia es que lo se haga en esa carrera, va a trascender. Si tiene un buen resultado, un triunfo o un título, eso va a quedar para la historia y será su sello. Por eso qué mejor motivación que esa, aun cuando a veces el cuerpo no quiera dar más. Eso sí, todo lo podrá conseguir siempre y cuando se haya preparado bien. Creo que la confianza que da el haberse entrenado de buena manera y la actitud son las claves para brillar en el Tour.

