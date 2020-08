¡Alarma en el Tour! Primoz Roglic, a punto de bajarse de la carrera

Alerta amarilla. El Tour de Francia por fin se correrá, luego de un año en el que la pandemia lo puso en duda. No obstante, llegó el momento de montarse a la bicicleta y transitar las carreteras francesas. El evento sin duda será un éxito, aunque los organizadores están preocupados por la posible ausencia de uno de los grandes favoritos: Primoz Roglic.

El esloveno, perteneciente al Jumbo-Visma, fue confirmado como capo de su escuadra. Sin embargo, continúa sin estar en óptimas condiciones tras una caída en el Criterium du Dauphiné, hace dos semanas. El mismo Roglic fue quien puso en duda su presencia en el Tour.

"Aún no me siento bien. Podría haber sido peor, pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia. Por el momento no estoy seguro de poder comenzar el Tour el sábado. Pensé que absorbería los golpes mejor en unos días, pero aún no me encuentro en mi mejor momento", aseguró Roglic a cinco días del inicio de la competencia.

A la incertidumbre se sumó Lora Klinc, actual pareja de Roglic, quien no sabe si es prudente que él compita. "La pregunta más importante en este momento es si Primoz podrá comenzar la carrera. Es lo que deseamos, pero todavía estamos esperando a la confirmación", aseguró.

La ausencia de Roglic se sumaría a la del también corredor de Jumbo-Visma, Steven Kruiswijk. Asimismo, la no presencia de Christopher Froome y Geraint Thomas, ambos de Team INEOS, también resaltan entre los ausentes. Otro que no estará será el belga Remco Evenepoel, tras una dura caída que casi le cuesta la vida. No obstante, el ciclista del Deuceninck no estaba planillado para el Tour,sí para el Giro de Italia.

