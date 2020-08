Egan Bernal será el único líder del Ineos en el Tour de Francia

La nómina confirmada del equipo que se llamará Ineos Grenadier para el Tour tendrá a Egan Bernal como su único líder.

Este 29 de agosto, Niza será el sitio de partida del Tour de Francia 2020. La carrera que fue aplazada dos meses por la pandemia del coronavirus tendrá como uno de sus máximos favoritos a Egan Bernal. El corredor de Zipaquirá tendrá vía libre para defender el título obtenido en 2019 en la carrera más importante del mundo ciclístico.

El equipo Ineos anunció primero los objetivos para sus tres grandes nombres: Egan, Geraint Thomas y Christopher Froome. El galés, ganador del Tour 2018, irá al Giro de Italia que se correrá en septiembre y octubre. Entre tanto el británico de origen keniata, con cuatro Tours en su historial, no buscará el quinto título de la ronda francesa y estará destinado a buscar su tercera Vuelta a España.

With three exciting targets in 2020 – let’s hear from @Eganbernal @GeraintThomas86 and @chrisfroome 📽️ pic.twitter.com/8KSMHlpXyi

Para apoyar las aspiraciones de Egan Bernal de repetir el título del Tour 2019, el Ineos Grenadier contará con una nómina de lujo. Sin Thomas ni Froome, la responsabilidad será de los jóvenes Pavel Sivakov y Richard Carapaz. Además habrá gregarios de gran porte como Andrey Amador, Jonathan Castroviejo y Michal Kwiatowski. La nómina la completan Luke Rowe y Dylan van Baarle.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020