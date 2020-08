“Consideramos inoportuno un regreso tan pronto de la liga”, Fernando Salazar

Presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar, cree que el regreso de la liga aún se retrasará

¿Cuál es su posición acerca del formato a utilizar en la reanudación del campeonato?

Esta pandemia nos agarró y nadie estaba preparado. Consideramos oportuno proponer un formato de campeonato de dos grupos de 10 para desarrollarlo en 2020. Finalmente se aprobó la que presentó Tulio Gómez, con la modificación de una liguilla para los equipos que queden eliminados, con premio un cupo a la Copa Sudamericana. Hoy es inoportuno hablar sobre si ese modelo de campeonato se va a desarrollar o no. Estamos a la espera que el Gobierno haga las modificaciones pertinentes y una vez se haga la modificación pasaremos a analizar las propuestas de campeonato.

¿Tienen algún plan B de campeonato si los gobiernos locales no prestan las canchas?

Creo que debemos tener plan A, B y C. Como Águilas Doradas consideramos inoportuno un regreso tan pronto de la liga. Ya hemos esperado lo más, podemos esperar lo menos para que cuando comencemos no haya interrupciones. ¿Qué podría pasar si comenzamos y hay equipo con infectados? ¿Qué puede pasar si un equipo tiene 10 jugadores que no puedan participar? Yo esperaría que baje esta curva tan miedosa y después de eso mirar qué tiempo tenemos para terminar el campeonato y ver si se puede cambiar por un formato diferente, que vaya incluso hasta el año entrante.

¿Tienen un conflicto en la Dimayor sobre quién se hace cargo del presupuesto de los protocolos para la vuelta del fútbol?

Acá no hay conflicto. El único que podría existir es la escases de recursos, pero desde la administración del presidente Fernando Jaramillo se están buscando soluciones y ya se han conseguido algunas. El protocolo está garantizado. Tenemos el interés de que esto se desarrolle rápidamente, pero ese rápidamente no puede ser inferior a un mes, a mi juicio.

¿Se han puesto de acuerdo sobre qué sucede si hay contagios masivos en un equipo, en cuanto a lo deportivo?

Eso no se ha analizado. Hemos logrado aumentar el número de las plantillas a 30 jugadores, eso es un avance importante. Ahora habrá que preguntarse si aparece un rebrote y hay un equipo que no tenga los jugadores qué va a pasar, ¿se aplaza el partido? ¿Se le quitan los puntos? Hay que mirar la situación en el caso que haya una inoculación del virus en alguna plantilla.

¿Cree que están dadas las condiciones para volver a jugar fútbol en Colombia?

Es importante para el país ir dando pasos firmes, así sean lentos. De la mano del presidente Jaramillo hemos ido avanzando. Esperamos que de la mano del Gobierno pueda rodar el balón en el momento en el que sea lo más prudente. De nada nos serviría reactivar la actividad para que pasado un mes toque volver a suspenderla. Eso sería grave.

¿Es optimista en que se puede volver a jugar para mediados de septiembre?

Soy optimista, pero siendo realista lo que más conviene es comenzar la última semana de septiembre, cuando ya la curva haya bajado.

¿Cuál es la postura de Águilas Doradas con relación a posponer el descenso?

Creo que se les están entregando las 40 fechas que solicitaron, me parece lo más justo. Hay un sacrificio importante de aquellos que pretendían en diciembre ascender, no es fácil, pero creo que se hace lo más práctico, no lo ideal. Es un bien general el que se está buscando y no uno particular.

¿Qué tan cerca está la Dimayor de la unidad?

Los procesos culturales y de unidad no son fáciles, se tienen que llevar a cabo con el liderazgo que hoy le caracteriza a nuestro presidente. Confío en que la gestión sea excepcional en ese sentido y que esa esa brecha que nos dividió se pueda cerrar para que trabajemos unidos, mancomunadamente, para que nuestra industria se fortalezca.

¿Cuáles son los reales poderes que tiene un presidente de la Dimayor?

Estoy convencido que un líder debe trabajar por la industria como lo está haciendo Jaramillo. Debemos empezar un tema de renovación de estatutos de Federación Colombiana de Fútbol, porque acá hay unos estatutos obsoletos, y después de eso blindar a una Dimayor que no debería funcionar como una presidencia sino como una dirección. Eso está mandado a recoger. Desde que sea una dirección debemos empoderar a quien funja como director de la Dimayor.

¿Qué tan cerca están los cambios de estatutos?

Muy próximos, porque ya la Fifa intervino algunas federaciones y ya aquí vino, revisó los estatutos y está analizándolos, pero supongo que por el tema de la pandemia no han vuelto, pero volverán. Creo que eso está en camino y en buena hora.

¿Cuál es su postura sobre la liga femenina?

Hay una voluntad. Equipos como Águilas Doradas queremos, pero no tenemos equipo por un tema de responsabilidad empresarial. Si pretendemos conformar un equipo femenino para el año entrante, como queremos, debemos brindarles todas las garantías a nuestras deportistas.

