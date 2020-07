Todo estalló en la Dimayor. El problema principal nunca fue la pandemia, sino los entretelones políticos de los directivos. Ahora, con la casi segura salida de Jorge Enrique Vélez, la división quedó más marcada que nunca y algunos equipos piensan en hacer una liga paralela, que excluya a equipos que apuestan por el reparto igualitario de dineros entre todos.

Los separatistas pretenden que el reparto de la torta sea en función de los que más dinero generan. Es decir, los equipos grandes, salvo Santa Fe, son los que encabezan el movimiento de emancipación que apenas está naciente.

Uno de esos equipos es Millonarios. El club embajador apoyó hasta más no poder a Vélez y ahora es de los que impulsa la creación de una nueva liga, siempre que la Federación Colombiana de Fútbol avale. A propósito, uno de los máximos accionistas albiazules, Gustavo Serpa, no negó lo que es un secreto, pero aseguró que no se quieren marchar de la Dimayor.

"Hay equipos parásitos": la afirmación de Millonarios sobre la crisis en Dimayor

"Nadie ha hablado de salir de la Dimayor. Millonarios encabezó un grupo de equipos que le pidió a Vélez que diera un paso al costado porque él es factor de división. La otra cosa tiene que ver con una propuesta de equipos y se nos ocurrió lo de la liga. No podemos crear una nueva liga, hay que enfocarnos en una nueva dirigencia, que sea un gran acuerdo", manifestó a La W.

Asimismo, Serpa trató a varios equipos de la Dimayor como parásitos, al creer que viven de los recursos que generan los conjuntos grandes. "Este no es el momento de tomar decisiones radicales, Hay unos equipos que son equipos de garaje y que quieren mantener esas prácticas. Hay equipos parásitos que viven de los otros y no tienen ningún tipo de generación propia y eso es lo que quieren seguir manteniendo", afirmó Serpa.