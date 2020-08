¡CR7 y 10 más! Cristiano solo no pudo contra el Lyon y la Juventus se despidió de la Champions (2-1)

Encuentre más abajo el video de los goles de Juventus vs. Lyon (2-1) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2019/20.

Regresó la Champions League y con ella, también volvió 'Mister Champions'. Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores no solo de la actualidad, sino de la historia.

El panorama para la Vecchia Signora era complicado luego de haber perdido 1-0 en la ida. Además, el nivel expuesto por la Juventus en el cierre de temporada de la Serie A no fue el mejor y dejó dudas.

Y no fue lo peor. Sobre el minuto 10, la esperanza comenzó a diluirse para el conjunto italiano. El árbitro Felix Zwayer sancionó un polémico penal tras una supuesta falta de Rodrigo Bentancur.

Las reacciones no se hicieron esperar. Y es que era evidente que el quite del uruguayo fue totalmente limpio. Pero, a pesar de haber revisado el VAR, el central de la contienda se mantuvo en su decisión. Por eso, Memphis Depay no desaprovechó y abrió el marcador.

Archivo Getty Images

Con todo en su contra y sin encontrar cómo romper la solidez defensiva del Lyon, Juventus se veía resignada. Sin embargo, apareció la jerarquía y liderazgo de Cristiano Ronaldo quien tomó la batuta y le devolvió la fe a su equipo.

Nuevamente, el árbitro Zwayer fue protagonista. Miralem Pjanić ejecutó un tiro libre que golpeó en la barrera. No obstante, según el juez alemán, el balón pegó en la mano de uno de los jugadores del Olympique de Lyon. Penal para la Juve.

¿Quién más, sino Cristiano? CR7 asumió la responsabilidad, no falló e infló las redes para el 1-1 parcial. Dicho gol llenó de motivación, el conjunto italiano confió en la remontada y fue a por ella.

Archivo Getty Images

En el segundo tiempo, la imagen se mantuvo con relación al cierre de la primera mitad. Los dirigidos por Maurizio Sarri continuaron con el acecho sobre el Olympique de Lyon y así llegó el segundo tanto.

'Mister Champions' amplió su historia. Cristiano, tras una espectacular acción individual donde regó rivales en el camino, desenfundó un potente remate con pierna izquierda imposible de atajar para el guardameta Anthony Lopes. ¡Solo aplausos para el portugués!

Archivo Getty Images

Con 30 minutos por delante para conseguir el tanto de la clasificación, la Vecchia Signora fue a todo o nada, mientras que Lyon aguantaba y se defendía con las garras. Cada pelota era crucial para lado y lado.

Los locales lo intentaron por todas las vías posibles, pero el arco se cerró y los franceses clasificaron. Nueva decepción para Cristiano Ronaldo, que con la Juventus no ha logrado dar el golpe en la Liga de Campeones.

Ahora, muchos hablan de su futuro. La eliminación de la Juve, ¿será la estocada final para partir rumbo a otro club? Medios europeos hablan del PSG.

MEMPHIS DEPAY ESTAS LOCOOOOOO 👉🏼🦁👈🏼 pic.twitter.com/hZwytS1qoR — Rogermarxismo (@Rogermartismo) August 7, 2020

¡SIIIUUUUU! Cristiano Ronaldo vía penal empata el partido en Italia. La Juventus necesita 2 goles. pic.twitter.com/eDXjCSh97C — Miguel Lugo (@MiguelLugoTVP) August 7, 2020

CRISTIANO RONALDO QUE GOOOOOOLKL #JuveOL pic.twitter.com/Kp1hlJntvB — Feuille de Match VOD X (@FeuilleX) August 7, 2020

