VIDEO | El polémico penal que le regalaron al Lyon y desató la furia de Cristiano y la Juventus

Regresó la Champions League y regresó con polémica. ¿Los protagonistas? Juventus y Lyon en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín, serie que estaba 1-0 a favor de los franceses. Encuentre más abajo el video del polémico penal en Juventus vs Lyon por los octavos de final de la Champions League.

La Vecchia Signora saltó a la cancha con el objetivo de dar vuelta a la serie. Sin embargo, la intensidad y orden al visita le complicó el panorama. De hecho, las oportunidades más claras fueron para lo leones que tocaban a la puerta para el primero de la noche.

Fue así como, entre tanto insistir, sancionaron penal a favor de los hombres de Rudi García. ¿Pero sí fue falta? La acción dejó muchas dudas y acudieron al VAR para revisarla. No obstante, el árbitro no dudó y confirmó su decisión.

Por eso, el entrenador Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo y compañía explotaron. Y es que para ellos, Rodrigo Bentancur le quitó el balón limpiamente al rival.

Y no fueron los únicos con esa percepción. En medio de la transmisión en Fox Sports, Diego Latorre afirmó que "fue un penal inventado, fue un quite limpio". De igual manera, el narrador Mariano Closs dijo: "estamos de acuerdo en que no era penal. Bienvenidos al nuevo fútbol. Para los árbitros no hubo ni dudas"

Además, las redes sociales explotaron. Cientos de seguidores del fútbol se pronunciaron. Allí, dejaron claro que no había sido penal y algunos expresaron que había sido un regalo para el Lyon y robo para la Juventus.

Dejo de mirar fútbol, el penal que le cobran a la Juventus, déjense de joder — Lautaro (@Laupetro7) August 7, 2020

No mms! No era penal carajo — Juventus.México (@Juve_Mex) August 7, 2020

Si al minuto 10 le roban a la juventus con ese penal inventado, ya no tengo nada que ver — Fabián (@LegalmentFabian) August 7, 2020

El penal que le acaban de marcar a la Juventus… .que ASCOOOOOOOO EL VAR!!!!!! — CharlyMG (@CarlosM67624583) August 7, 2020

el penal que le acaban de robar a la juventus es una locura — Lauren (@lauren_cabj12) August 7, 2020

Para mi NO ES PENAL. Por las dudas, repito: Para mi NO ES PENAL de Betancur. No lo veo… #UCL — Luis Carlos Alvarez (@luizoalvarez) August 7, 2020

Video del cobro de penal en Juventus vs Lyon y anotación de Memphis Depay

MEMPHIS DEPAY. ICE COLD. PANENKA AGAINST JUVENTUS. ❄ pic.twitter.com/oF3jVLQfnh — Football Planet (@FoootballPlanet) August 7, 2020

