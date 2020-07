Arsenal vs. Manchester City | ¿Habrá sorpresa? Se define el primer finalista de la FA Cup

El fútbol inglés no abandona a los amantes del fútbol. A pesar de que la Premier League ya quedó en manos del Liverpool, aún restan torneos por definirse. En esta ocasión, el turno es para la FA Cup. El link para ver y seguir minuto a minuto ARSENAL MANCHESTER CITY en la FA Cup lo encuentra más abajo

Manchester United vs. Chelsea y Arsenal vs. Manchester City son las semifinales de este apasionante torneo. Entre estos cuatro históricos clubes saldrán los finalistas del campeonato más antiguo del mundo, con 149 años de existencia: la mítica FA Cup, ansiada por todos.

La primera batalla la librarán los gunners contra los cytizens en el estadio de Wembley. Allí, las miradas volverán a centrarse en Pep Guardiola y Mikel Arteta. Y es que la gran pregunta es si el alumno podrá superar al maestro.

Por varios años, Arteta fue el asistente de Guardiola en el City. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2019, Mikel dio un paso al costado y aceptó su primer reto como director técnico, tomando las riendas del Arsenal, donde no ha conseguido los resultados esperados.

En el encuentro enfrentamiento entre ambos, Guardiola se hizo con la victoria. El duelo se llevó a cabo el pasado 17 de junio en el Etihad Stadium. Allí, los de Manchester se impusieron 3-0 con goles de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne y Philip Foden.

Pero ahora es a otro precio. Los de Londres ya pasaron la página y harán hasta lo imposible para clasificar a la final. Además, no tienen otra alternativa para salvar la temporada, ya que en la Premier League firmaron un verdadero papelón.

Día: 18 de julio

Hora: 1:45 p.m.

Canal: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Up for the cup! 🏆

◆ #EmiratesFACup

◆ Manchester City

◆ Transfer window plans

All that and more discussed in @m8arteta's pre-match press conference 👇

— Arsenal (@Arsenal) July 17, 2020