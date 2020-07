Real Madrid sí se acordó de James en la celebración del título de Liga

Real Madrid es el campeón, pero no todos se sienten parte del título. Es el caso de James Rodríguez, que aunque anotó un gol ante el Granada, prefirió no ser más parte del plantel. Semanas atrás le pidió a Zinedine Zidane no ser más convocado y desde allí no volvió a ver actividad.

Sin embargo, en el club no dejaron de lado al colombiano en la celebración en redes sociales. Una vez consumada La Liga, tras el triunfo ante el Villarreal 2-1, el club publicó una historia en Instagram felicitando a los artífices del título número 34 de la historia merengue. Allí apareció James Rodríguez.

Real Madrid sí se acordó de James Rodríguez en la celebración del título de Liga

En un poster que quedará para la historia se recordará que James fue parte de un nuevo título como merengue, al que se le suma La Liga 2016-17, lo mismo que dos Champions bajo la batuta de Zinedine Zidane. Ahora, el colombiano buscará nuevos horizontes, aunque se desconoce su futuro. Se habla de Atlético Madrid, Manchester United, Wolverhampton y Everton.

Instagram

En el poster también apareció Gareth Bale, otro jugador que en el último tiempo no contó para Zidane. Pese a ello, jugó algunos partidos y anotó uno que otro gol.