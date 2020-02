¡Fuerza, crack! Delicado problema familiar sería la causa del bajo rendimiento de James Rodríguez

Una de las grandes figuras del fútbol colombiano es, sin lugar a dudas, James Rodríguez. El mediocampista se convirtió en gran referente e ídolo de muchos. Y es que su carrera es para aplaudir. No solo fue figura en el Mundial de Brasil 2014, sino que además vistió las camisetas de dos de los clubes más grandes del mundo: Real Madrid y Bayern Múnich.

Sin embargo, su presente no es el mejor. El cucuteño, ante la falta de confianza del entrenador Zinedine Zidane, no ha sumado los minutos esperados en el terreno de juego. Razón por la que las especulaciones no se han hecho esperar. De hecho, algunos argumentan que es debido a un bajo rendimiento del futbolista.

Los rumores han sido varios, pero, en las últimas horas, parece haberse conocido la verdad. Y es que, según revelaron, James Rodríguez estaría afrontando un problema familiar que no le estaría permitiendo exponer su máximo nivel en cancha. No en vano, hasta se ha puesto en duda su presencia en la selección Colombia.

Delicado problema familiar sería la causa del bajo rendimiento de James Rodríguez ¿Qué pasó?

En medio de la emisión del 25 de febrero del programa Blog Deportivo, el periodista de Caracol Televisión y Blu Radio, Nelson Enrique Ascencio, dio a conocer una información bastante fuerte. Allí, afirmó la abuela de James atraviesa un delicado estado de salud.

"James tiene un problema de tipo familiar y es el estado de salud de su abuela. Ella está muy mal en la ciudad de Ibagué y eso lo ha tenido bastante preocupado. De hecho, hace 15 días estuvo a punto de tomar un avión y venir a visitarla a Ibagué. Es una situación que viene desde hace un mes o mes y medio. Recordemos que ella fue quien, prácticamente, lo crió y adoptó. Todos somos seres humanos, sin querer disculpar a James, pero cuando uno tiene un familiar enfermo…"

