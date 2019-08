¡No se puso con rodeos! Landa reveló cuál fue el problema con Nairo en el Movistar

Finalizó el Tour de Francia y en poco días inicia La Vuelta a España. Sin embargo, continúan los rumores en torno a un polémico caso. En medio de la carrera disputada en territorio francés, el Movistar Team quedó mal parado. Y es que, en muchas ocasiones, la estrategia del equipo no fue la mejor. De hecho, llegó a hablarse de una mala relación entre los miembros de la escuadra, principalmente entre Landa y Nairo Quintana.

Las especulaciones aumentaron y todo apuntaba a un conflicto interno bastante fuerte. Razón por la que Mikel, no dudó un segundo en aclarar la situación. En entrevista con Mundo Deportivo, el ciclista español reveló lo que en verdad aconteció con el colombiano. Allí, no ocultó nada y dejó claro que evidentemente hubo un problema, pero no precisamente entre ellos.

“Entre él y yo no hay ningún problema. Nos hablamos…como un compañero más. Lo que pasa es que tenemos un problema. Tenemos el mismo objetivo y estamos compartiendo equipo. Así es muy difícil gestionar todo. Hay que esperar un poco a que se calme la cosa”

Por último, Mikel Landa defendió al Movistar. En sus declaraciones expresó que no era fácil manejar la situación que se presentaba. De hecho, también brindó respaldo a sus compañeros.

“Tenía a tres corredores con los que lidiar. Darle a uno un caramelo un día, otro a otro en otro día, no es fácil. Para los compañeros es una paliza tener que cubrirnos a los tres y para mí es complicado jugar mis bazas sin perjudicar a Nairo, en este caso, o viceversa”

También le puede interesar: