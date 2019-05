¡Se vale creer! Un grosero error de Jordi Alba fue aprovechado por el Liverpool para el primero

A pesar de la larga diferencia de tres goles en la ida, en un partido entre dos grandes del mundo no se puede dar nada por definido y así lo demostraron los reds. Y es que, desde el pitazo inicial saltaron a la cancha con el objetivo de dar vuelta a la serie. Eso sí, los culés no se quedaron atrás y soportaron los diversos ataques del local. (Encuentre más abajo el Video del primer gol de Liverpool a Barcelona semifinales Champions League)

Sin embargo, a los siete minutos, un grave error de Jordi Alba fue aprovechado por los hombres de Jürgen Klopp. Jordan Henderson tomó el balón, remató a puerta y atajó Marc-André ter Stegen. El rebote cayó en los pies de Divock Origi, quien solo tuvo que empujarla para el 1-0 parcial.

A partir de ahí, jugadores, cuerpo técnico e hinchada creyeron en el milagro y no era para menos. Aún restaba bastante tiempo para el final del compromiso. No obstante, los blaugranas no les harían la vida fácil. De hecho, equilibraron por momentos el desarrollo del partido en Anfield.

