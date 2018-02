Millonarios regresa a Medellín, esta vez por liga ante el DIM

La última vez que el equipo embajador pisó el campo del Atanasio Girardot, se coronó campeón. El ambiente no será el mismo. Aquella noche de miércoles las tribunas estaban coloreadas de verde y blanco, a la expectativa de que Nacional saliera campeón. Donde el equipo de Jorge Almirón falló, los de Ismael Rescalvo no quieren tropezar. (El link para Ver Independiente Medellín vs Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra abajo)

El español que conduce al DIM ha podido cambiarle la cara a un equipo que dio pena en el segundo semestre de 2017. Ahora, con numerosos refuerzos, el ‘Poderoso de la Montaña’ tiene puntaje ideal y aunque el rendimiento no fue el mismo en los dos partidos que disputó, al público le queda en la retina la exhibición que dio frente al Huila, en el partido inaugural.

Los aficionados comienzan a identificar nombres como el de Mauricio Gómez y Andrés Ricaurte. El primero, resulta ser el jugador más picante en ataque, arrancando por izquierda y desbordando a los adversarios. El exjugador del Huila, en cambio, se gana los aplausos con su claridad de juego y pases filtrados.

Junto a ellos, el DIM disfruta de la vigencia goleadora de Germán Ezequiel Cano. El delantero retornó en estado óptimo al país, con el compromiso de volver a ser aquel temible goleador que alguna vez se marchó a México. (El link para Ver Independiente Medellín vs Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra abajo)

La gran duda en las filas poderosas y en la cabeza de Rescalvo es no repetir la actuación que tuvo en Tunja, donde el equipo se mostró espeso y por momentos superado por el Boyacá Chicó. La temperatura jugó en su contra, un factor que no estará ante los capitalinos, en el duelo que se disputará en horas de la noche.

Por el lado albiazul, la moral llega por las nubes. Al triunfo en la Superliga, se suma la apretada victoria ante Patriotas, en la que el equipo embajador no mostró su mejor cara, pero ganó con un zapatazo de Matías De Los Santos, que demostró las variantes que tiene el vigente campeón en pelota parada.

Pero, la noticia que sin duda más alegra los corazones embajadores, es la dada de alta de Miguel Ángel Russo, quien dejará la clínica Santa Fe y se hará cargo del equipo a partir del próximo jueves. El reestreno del argentino se producirá el próximo domingo, ante Atlético Nacional.

Hasta entonces, Hugo Gottardi dirigirá en Medellín, intentando consolidar la idea que viene probando desde el juego de vuelta de la Superliga, en la que ya no tuvo a Santiago Mosquera disponible (vendido al Dallas FC) y puso como tercer hombre de ataque a Santiago Montoya Muñoz.

El exjugador del Deportes Tolima está acoplándose a una nueva posición, como extremo por izquierda, pero no pierde su calidad. Su inercia lo hace tirarse al medio para conducir los hilos albiazules, pero sigue sin justificar el dinero por el que lo compraron.

Ver Independiente Medellín vs Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 14 de febrero

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)