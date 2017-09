La huelga de Avianca deja un nuevo partido aplazado de la Liga Águila

La huelga de pilotos de Avianca ha llenado de problemas a la vida de miles de colombianos. Hasta el fútbol, el entretenimiento más común para la población nacional, ha sufrido la falta de vuelos y los problemas logísticos que esto ha provocado.

El caso más complejo está en el transporte de jugadores a ciudades con poco o nulo cubrimiento aéreo como Tunja, Neiva y Barrancabermeja. Incluso, la gravedad de los vuelos cancelados por la falta de tripulaciones llegó a poner en riesgo la continuidad de toda la fecha 14, que empezaría disputa este viernes entre Millonarios y Envigado.

El propio presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, salió a aclarar la situación y a evitar los rumores de una fecha aplazada. Primero, el pasado martes, el directivo aseguró que se mantendría la continuidad de los partidos entre América y Cortuluá, el próximo domingo en el Pascual Guerrero de Cali, y el de Jaguares contra Tigres, el mismo domingo en el Jaraguay de Montería.

El motivo de este anuncio de Perdomo fue la disputa del descenso, ya que los cuatro rivales en juego disputan la continuidad en la temporada 2018. Los demás partidos tenían dudas debido al traslado de los equipos en juego, pero finalmente se confirmó que se jugarán 9 de los 10 partidos programados.

El único juego que quedó aplazado fue el Tolima vs Medellín. Los jugadores del 'Poderoso' no pudieron encontrar transporte aéreo entre Medellín e Ibagué, por lo que el encuentro que estaba programado para el sábado 30 de septiembre a las 5:30 pm no se podrá jugar.

Tolima vs Medellín es el tercer partido que se aplaza en la Liga Águila: en la fecha 13 se aplazaron los duelos entre Patriotas y Junior, y el duelo entre Huila y Alianza Petrolera. También se aplazaron cuatro partidos de la fecha de la Primera B que se jugó esta semana, y una semifinal de la Copa Águila.

Según Perdomo, ha sido crucial el apoyo de las demás empresas aéreas del país, que han permitido reemplazar a los tiquetes que suministraba Avianca para el traslado de los 36 equipos afiliados a la Dimayor. Gran parte de los traslados se han hecho a través de Latam.

"Recurrimos a todas las aerolíneas, hay que reconocer que Avianca se ha portado muy bien con el fútbol colombiano, tenemos un convenio de comparación y es la empresa aérea oficial del fútbol colombiano. Ellos han estado atentos a nuestras solicitudes, conscientes de nuestras dificultades", dijo Perdomo a RCN Radio.

El costo de estos tiquetes adicionales ha sido cubierto por la Dimayor, con la colaboración logística de Avianca. Solo se espera que el deporte no se vea afectado por el conflicto sindical: cabe recordar que en ocho días, miles de colombianos estarán dirigiéndose a Barranquilla por vía aérea para seguir a 'la Tricolor' contra Paraguay.