La Fecha 13 de la Liga Águila puede dejar al primer clasificado

Desde el partido de este viernes en el Pascual Guerrero, la fecha 13 de la Liga Águila empieza con muchos problemas para varios equipos. Son pocos los que pueden mirar con tranquilidad la tabla, y mientras las cuentas empiezan a aparecer en varios equipos, Santa Fe es uno de los que mirará tranquilo, sabiendo que una victoria lo asegura entre los ocho.

Entre tanto, hay una cola bastante larga de equipos tratando de meterse a los ocho. Con la victoria del Pasto ante Nacional de este miércoles, Patriotas y Bucaramanga quedaron a cuatro puntos del séptimo, Equidad. Pero hay 10 equipos entre los 'aseguradores', que se enfrentarán a Tigres, y los 'leopardos', que recibirán a Santa Fe.

Cali, América y Cortuluá buscan aferrarse a los ocho

La fecha 13 de la Liga Águila empieza en el Pascual Guerrero, con un duelo que es a la vez de clasificación a los ocho y de descenso: Cortuluá se enfrenta a Jaguares de Córdoba. El equipo 'corazón' es cuarto y busca una victoria para alcanzar a Nacional.

El sábado, América visita en Manizales al Once Caldas, esperando que el 'Polilla' da Silva pueda mantener el impulso mostrado ante el Huila y buscar salir del puesto 11 en la Liga y de la cola en el descenso. El domingo, Cali recibe en Palmaseca al Tolima, tratando de abrir una brecha con el tren en el que está su rival de turno.

Millonarios contra el desánimo

Para el equipo 'embajador', la derrota ante Atlético Nacional del sábado anterior fue un duro golpe anímico. Ni siquiera ante el peor equipo 'verdolaga' de los últimos 4 años, Millonarios logró mantener lo que parecía una victoria fácil. Para resarcirse, deberá enfrentarse justamente ante el Pasto, que llega con el esfuerzo del juego entre semana. La victoria pondría a los 'albiazules' con 19 puntos, de regreso a los ocho.

Santa Fe, por la clasificaciónEl equipo 'cardenal' sigue en un paso de récord. Para continuar con ese paso avasallante y asegurarse la clasificación a la fase final, deberá afrontar la fecha 13 de la Liga Águila en una visita al Atlético Bucaramanga, que tiene la presión de la lucha por el descenso encima. Sin Wilson Morelo, la delantera 'cardenal' dependerá de Anderson Plata y Daniel Buitrago.Duelos 'paisas' en la fecha 13 de la Liga ÁguilaNacional y Medellín no deberán moverse mucho para sus partidos de la fecha 13 de la Liga Águila. El sábado, el 'poderoso' recibirá al colero Rionegro Águilas en el Atanasio Girardot. Juan José Peláez tendrá que vérselas para reemplazar a Juan Fernando Quintero, luego de la expulsión y las dos fechas de sanción que debe pagar. Es posible que sea titular Mauricio Molina.Por su parte, Juan Manuel Lillo deberá tratar de darle una alegría a sus hinchas en la cancha del Envigado, en el partido final de la fecha. Los campeones vigentes no contarán con John Mosquera, que debe pagar 4 fechas de sanción por la agresión sin balón que cometió en el duelo contra Millonarios. Son terceros, pero su rival no es fácil: Envigado está octavo.Avianca pone en riesgo el Patriotas – JuniorJunior buscará mantener el buen ritmo que lo mantiene en competencia en tres torneos ante Patriotas. Justamente, la visita 'tiburona' a Tunja del sábado se repetirá el próximo miércoles, en la semifinal de ida de la Copa Águila. La mayor dificultad sería, curiosamente, la llegada: según el periodista Hugo Illera, la Dimayor no puede asegurar transporte desde Barranquilla hasta Bogotá por la huelga de pilotos de Avianca.Cómo se jugará la fecha 13 de la Liga ÁguilaViernes 22 de septiembre:Cortuluá – Jaguares (7:30)Sábado 23 de septiembre:Tigres – Equidad (2:00)Medellín – Rionegro (4:00)Bucaramanga – Santa Fe (6:00 por RCN)Patriotas – Junior (6:00)Once Caldas – América (8:00)Domingo 24 de septiembre:Huila – Petrolera (3:15)Millonarios – Pasto (5:15)Cali – Tolima (5:30 por RCN)Envigado – Nacional (7:30)