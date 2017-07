El escándalo sexual de Santa Fe ha dejado de ser un rumor y empezó a tener detalles conocidos. El periodista Norbey Quevedo, que había denunciado el hecho en RCN Radio, reveló los detalles de este escándalo en el diario El Espectador, en el que una trabajadora sexual habría sufrido agresiones sexuales por parte de siete miembros del equipo ‘cardenal’.

Como se había conocido previamente, los hechos ocurrieron después de la celebración de un título de Santa Fe. En este caso, la Superliga Águila ganada por los ‘cardenales’ el pasado 29 de enero ante Independiente Medellín. En una fiesta ocurrida 48 horas después, se habría registrado el escándalo que Quevedo detalló en El Espectador.

El periodista asegura que una trabajadora sexual había participado de la fiesta, el martes 31 de enero, junto con otras mujeres ‘prepago’. Sostuvo relaciones con el jugador Carlos Arboleda y luego volvió a la celebración, donde otro jugador habría acordado también pagar para que le brindara sus servicios sexuales.

La mujer subió con el segundo hombre a una habitación del hotel, y luego siete jugadores más habrían ingresado al cuarto y abusado de ella. “Los jugadores se desnudaron y uno por uno tomaron a la mujer. “Me cogían fácil, como un muñeco, me volteaban de todas las formas (…) y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”, dijo la mujer violada a Quevedo.

Según El Espectador, Arboleda pagó por los servicios de la trabajadora sexual, pero el segundo jugador no habría cancelado los $500.000 que le había ofrecido, por lo que impuso una denuncia penal. Según denuncias realizadas en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio y La Estación del Expreso de Colmundo Radio, Santa Fe habría pagado cerca de 1800 millones de pesos para arreglar con la mujer.

Los involucrados en el escándalo sexual de Santa Fe trataron de defenderse. Arboleda, en diálogo con W Radio, aseguró que nunca estuvo “en ninguna fiesta” en el hotel de concentración. A su vez, el presidente del equipo, César Pastrana, aseguró que tal fiesta no existió, y que la única forma de celebrar el título de la Superliga fue con una cena el 29 de enero.

