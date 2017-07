Tour de Francia: Nairo perdió el sueño amarillo y Rigo sigue al borde del podio

La etapa 12 del Tour de Francia 2017 fue una de las más difíciles y enredadas en la carrera. Aunque Fabio Aru (Astana) venció en franca lid a Chris Froome (Sky) y le quitó por primera vez en cuatro años la camiseta amarilla de líder de la general, la actuación de los jueces fue criticada y afectó al nuevo aspirante colombiano del “sueño amarillo”, Rigoberto Urán.

Los 213,5 kilómetros entre Pau y Peyragudes mostraron muchas cosas. Para empezar, la debilidad de Nairo Quintana y Jakob Fuglsang. El corredor esloveno del Astana acusó las “microfracturas” que sufrió en una caída el pasado miércoles, y se descolgó del top 10. El ciclista de Cómbita y líder del Movistar, simplemente, demostró nuevamente que no tiene fuerzas para atacar la punta.

“Hemos luchado hasta donde hemos podido, pero realmente las fuerzas no me acompañan como quisiera. Cuando me he quedado, pensaba que perdería mucho tiempo, pero finalmente he aguantado lo mejor que he podido y no ha sido tanto al final”, reflexionó Quintana, que llegó a Peyragudes con 2:01 de retraso sobre el eventual ganador de la etapa, Romain Bardet.

Nairo baja la cabeza y se olvida del triunfo en el Tour de Francia 2017

Golpe a Froome

Nairo quedó descolgado poco después del primer problema para la camiseta amarilla, Chris Froome. El líder de la carrera era llevado por Mikel Nieve en el descenso del Port de Balés al Peyresourde, pero en una glorieta lo siguió derecho a un área donde había varias casas rodantes. También se fue Fabio Aru. Ambos tuvieron una demora, pero el grupo de líderes se rehusó a atacar.

Y siguió rehusando ese ataque hasta que Alberto Contador (Trek) trató de forzar un ataque. El Sky, con cuatro gregarios, lo bloqueó rápidamente y mantuvo al pelotón a rueda, aunque poco a poco Froome se quedó solo con Mikel Landa. A solo 5 kilómetros de meta, 11 corredores en el grupo, entre los que destacaban Aru, Romain Bardet (AG2R) y Rigoberto Urán (Cannondale).

La rampa final en la meta de la etapa 12 del Tour de Francia 2017 fue muy intensa, de casi 22% en la pista del aeropuerto de Peyragudes. El primero que saltó al ataque fue George Bennett (Lotto Jumbo): detrás de la presa saltaron Aru, Bardet y ‘Rigo’. Froome se quedó y Landa se fue detrás de Urán, sin apoyar a su líder.

En las intensas rampas, Bardet resistió mejor y llegó primero. ‘Rigo’ y Aru perdieron dos segundos; Landa llegó cuarto a 5 segundos del francés, y Froome se fue a 22 segundos del ganador en el séptimo lugar. A pesar de la crisis, Nairo logró entrar entre los 15 primeros, superando a Contador y el líder de la montaña Warren Barguil, y gracias al colapso de Fuglsang se mantiene octavo en la general.

El padre de Nairo Quintana criticó la estrategia de Movistar en el Tour

Resultados finales – etapa 12 del Tour de Francia 2017

1. Romain Bardet (AG2R): 5’49:38

2. Rigoberto Urán (Cannondale) a 0:02

3. Fabio Aru (Astana) a 0:02

4. Mikel Landa (Sky) a 0:05

7. Chris Froome (Sky) a 0:22

11. Nairo Quintana (Movistar) a 0:31

Sanciones y preocupaciones

La llegada no fue el fin de la polémica por la etapa. Primero, hubo serias recriminaciones del equipo Sky a Landa por haber dejado solo a Froome en el final. Esto potencia un rumor, según el cual el español pasaría a Movistar en el 2018 para reemplazar a Alejandro Valverde. Además, el triple ganador del Tour quedó expuesto por su fragilidad, lo que abre la preocupación para su equipo con miras a las etapas de la semana en Foix y Le-Puy en Velay.

¡Golpe a la ilusión! Rigoberto Urán, penalizado con 20 segundos

Después, los comisarios de la UCI anunciaron sanciones contra ‘Rigo’ y Bennett: ambos habían recibido líquidos de aficionados en los 10 últimos kilómetros de recorrido. El director del equipo Cannondale, Jonathan Vaughters, protestó porque Bardet había recibido también abastecimiento ilegual pero no fue sancionado. Aunque Vaughters intentó interceder, los comisarios fueron infelxibles.

La sanción hizo que Rigoberto Urán perdiera 20 segundos, con lo que perdió todo lo que había recuperado con su ataque. Quedó lejos de Bardet, pero volvió a demostrar su excelente nivel y se mostró como uno de los mayores aspirantes al podio. En los próximos días, se verá si estos ataques son suficientes.

Etapa 12 del Tour de Francia 2017 – Clasificación General

1. Fabio Aru (Astana): 52’51:49

2. Chris Froome (Sky) a 0:06

3. Romain Bardet (AG2R) a 0:25

4. Rigoberto Urán (Cannondale) a 0:55

5. Daniel Martin (Quick Step) a 1:41

8. Nairo Quintana (Movistar) a 4:01

Enlaces para seguir la transmisión en vivo de todo el Tour de Francia 2017

Caracol Televisión: Caracol TV, Caracol HD2, Señal en vivo.

ESPN: ESPN2, ESPN3, Señal en Vivo, App ESPN Play.