¡Golpe a la ilusión! Rigoberto Urán, penalizado con 20 segundos

Golpe al mentón. Cuando en Colombia todos éramos optimistas con la actuación de Rigoberto Urán, cerca de la cima y haciéndole daño a Froome, la organización del Tour de Francia decidió penalizar a Rigoberto Urán con 20 segundos de sanción, por supuesta ayuda no permitida. (La Clasificación general del Tour de Francia tras sanción a Rigoberto Urán la encuentra más abajo)

Aunque no son oficiales los motivos, tal parece que el colombiano tomó una bebida en una zona que no estaba permitido hacerlo, algo que no se puede hacer. Por esta razón, Rigo pasó de estar a 35 segundos del líder Fabio Aru, a estar a 55”, aunque no pierde la cuarta casilla en la clasificación general.

New top-10 overall after Bennett and Urán get a 20 second time penalty each (reason unknown as yet) #TDF2017 pic.twitter.com/haAqTIoIP8

— the Inner Ring (@inrng) July 13, 2017