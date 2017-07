Tour de Francia: la primera montaña llega con La Planche des Belles Filles

El Tour de Francia sobrevivió una cuarta etapa que pintaba para ser de transición, pero estuvo llena de polémicas. La carrera pasó por Vittel y se aproxima este miércoles a la primera prueba para los grandes aspirantes con el alto de La Planche des Belles Filles, un ascenso muy importante en los Vosgos que será el primer final de alto de la carrera. (El enlace para ver en vivo la etapa 5 del Tour de Francia 2017 lo encuentra más abajo)

Los grandes aspirantes pasaron indemnes por los 203 kilómetros de etapa entre Mondorf-les-Bains y Vittel. La etapa no tuvo mayor dificultad, con una fuga solitaria que afrontó casi toda la carrera, pero en el embalaje se fue todo al piso. Dos caídas en el último kilómetro afectaron a varios corredores, y causaron el retiro de dos grandes aspirantes a la camiseta verde.

Resultados: etapa 4 del Tour de Francia 2017

1. Arnaud Demare (FDJ) 4’53:53

2. Alexander Kristoff (Katusha) mismo tiempo

3. André Greipel (Lotto Soudal) m.t.

28. Nairo Quintana (Movistar) m.t.

56. Esteban Chaves (Orica) m.t.

Al final, la etapa fue ganada por Arnaud Demaré a Peter Sagan (Bora), seguido de Alexander Kristoff (Katusha)., y André Greipel (Lotto Soudal). Sagan chocó a Mark Cavendish (Dimension Data) en medio de la disputa del embalaje, que provocó su descalificación y el abandono por fractura de Cavendish (ver recuadro). Los colombianos, entre los que destacan Nairo Quintana y Esteban Chaves, llegaron a meta sin ser afectados por las caídas.

Lea también: Peter Sagan fue expulsado del Tour de Francia

El apoyo de Movistar a Nairo Quintana en la formación del grupo fue crucial para evitar que el de Cómbita fuera al suelo. “Hemos tenido precaución y por fortuna hemos librado la caída del último kilómetro, en la que estaba bastante cerca. El equipo siempre me ha llevado muy bien situado y eso, y la suerte, es la clave para evitar estos accidentes”, dijo. (El enlace para ver en vivo la etapa 5 del Tour de Francia 2017 lo encuentra más abajo)

El primer final de alto

En la quinta etapa, la carrera llegará luego de 160,5 kilómetros a La Planche des Belles Filles. El ascenso de primera categoría estará antecedido por un pico de tercera en la Cote d’Esmoulières. Los 5,9 kilómetros finales con un ascenso de más de 500 metros serán cruciales para decantar la clasificación general.

Chris Froome (Sky) llegará en el segundo lugar de la general a un ascenso que sólo se ha subido dos veces: en la primera, en 2012, se destapó su nivel, cuando ganó de forma aplastante a pesar de estar ayudando a Bradley Wiggins en su Tour. En 2014, el británico se cayó y debió abandonar la carrera. La victoria fue para el ciclista que llegaría de amarillo a París, Vincenzo Níbali.

A pesar de esto, para Froome y el líder de la prueba, su compañero de equipo Geraint Thomas, la situación no es fácil. Varios miembros del Sky se vieron afectados en la primera caída de la etapa, mientras que otros equipos como Movistar, Orica y BMC quedaron indemnes. Esto favorece a aspirantes como Quintana y Chaves, pero sobre todo a Richie Porte, que no tuvo una buena contrarreloj en Düsseldorf.

(El enlace para ver en vivo la etapa 5 del Tour de Francia 2017 lo encuentra más abajo)

La etapa será sumamente difícil, y se espera que los ataques de los grandes aspirantes se guarden hasta los últimos kilómetros. El perfil de La Planche muestra rampas muy fuertes: el puerto tiene una inclinación promedio de 8,5% y la última rampa es de casi 20%.

Nairo, que no corrió en los dos años en los que se ha disputado el ascenso a la Planche des Belles Filles, previó una etapa en la que trataría de no perder tiempo con Froome y Porte. “Habrá que estar muy atentos y tratar, al menos, de llegar con los rivales sin ceder tiempo. He estado viendo el perfil y el desnivel es bastante interesante. Es un poco dificil saber lo que va a pasar porque depende de los ataques que haya y de cómo actúen los rivales”, afirmó.

Clasificación general

1. Geraint Thomas (Sky) 14’54:25

2. Chris Froome (Sky) a 0:12

3. Michael Matthews (Sunweb) a 0:12

20. Nairo Quintana (Movistar) a 0:48

43. Esteban Chaves (Orica) a 1:13

Camiseta verde: Arnaud Demare (FDJ)

Montaña: Nathan Brown (Cannondale)

Mejor joven: Pierre Latour (AG2R)

Cómo ver en vivo la etapa 5 del Tour de Francia 2017

Caracol Televisión: Canal Caracol, Caracol HD2, Señal En Vivo. Inicia transmisión a las 7:45

ESPN: ESPN 2 y 3, App ESPN Play, Señal en Vivo. Inicia transmisión a las 7:00.