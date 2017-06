¡Explotó! Las fuertes palabras de Mario Vanemerak después de Nacional vs Millonarios

Mario Vanemerak explotó después del partido entre Nacional y Millonarios, que ganó el equipo ‘verdolaga’ 1-0. El extécnico de Millonarios y Patriotas se ha caracterizado por sus fuertes reacciones a las derrotas azules. Pero esta vez, no fue contra un técnico o un jugador: fue un insulto contra Postobón y críticas a otros periodistas deportivos. (Vea el video de las fuertes palabras de Mario Vanemerak después de Nacional vs Millonarios al final de este artículo)

En medio del programa ‘La Telepolémica’ de Canal Uno, Vanemerak criticó fuertemente la actuación del árbitro Luis Sánchez. El juez del partido tuvo una actuación cuestionada, luego de que dejara de ver varias jugadas y faltas contra los jugadores de ambos equipos.

Sobre todo, los jugadores de Millonarios reprocharon que Sánchez no pitara un penal de Alexis Henríquez sobre Duvier Riascos en el primer tiempo. “Sentimos impotencia. Sabíamos que no nos podíamos meter y el árbitro nos empezó a meter con faltas. Aguantamos hasta donde pudimos. Tuvo mucho que ver el árbitro en muchas jugadas determinantes”, dijo Harold Mosquera.

Vanemerak no se contuvo con sus críticas a algunos compañeros del programa dirigido por Esteban Jaramillo que, en sus palabras, “solo dicen cuando conviene” estas críticas arbitrales. “Si usted habla de Nacional le cierran las puertas, ¡a mí qué me importa que me cierren las puertas! Yo no necesito dirigir, no necesito que me dén nada, pero acá muchos no dicen nada. Como es Nacional… como es el [insulto] Postobón, no dicen nada”.

Uno que no le tiene miedo a nada ni a nadie @VanemerakMario pic.twitter.com/mSoOhkDEMq — M.A.V. (@LaMAVoficial) June 12, 2017

La respuesta a las palabras de Vanemerak se repartió por líneas de hinchadas: los fanáticos de Millonarios apoyaron al jugador que consiguió con la camiseta azul los títulos de 1987 y 1988. Los de Nacional, por su parte, se burlaron del jugador que fue eliminado por el equipo ‘verdolaga’ de la Copa Libertadores 1989. Entre los críticos del argentino estuvo John Jairo ‘La Turbina’ Tréllez, que participó en esa serie.

Cabe recordar que la última oportunidad en la que Millonarios eliminó a Nacional en una fase de ida y vuelta, Mario Vanemerak era el técnico ’embajador’: los octavos de final de la Copa Sudamericana 2007.

@BomberosBogota, por favor, urgente, hay una inundación en el set de @LaTelepolemica. Vanemerak no para de llorar y todo tiende a empeorar. — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) June 12, 2017

Hay Que Decirle A Mario Vanemerak Que Deje Llorar Que Admita Que En Colombia Hay Un Equipo Que Es Superior Y Se Llama @nacionaloficial. — Johan Giraldo (@JohanGiraldoC) June 12, 2017

La llorada de Vanemerak por el partido ha sido deliciosa. Cuando pasó lo de Mina y demás dijo que "así es el fútbol, que errar es humano". — Gabriel 🍕 (@Gfsl1994) June 12, 2017

yo no había visto lo de Vanemerak 😱

La saco del estadio LITERAL😂😎😎😎 — Alexândra (@la_vaalencia) June 12, 2017

Vanemerak me recordó al gran Alfredo Duro en sus momentos de efervescencia. Las pelotas de ese tipo están hechas de plomo — Frank Franco (@Frank94CO) June 12, 2017