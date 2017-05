La rivalidad Nairo – Dumulin – Nibali se define este fin de semana

Apasionante, reñido, polémico y muy interesante, así será el cierre del Giro en esta edición centenaria y a falta de 3 etapas aún no se puede decir nada de quién será el que se enfunde la ‘maglia rosa’ para la historia el próximo domingo en la ciudad de Milán. Después de las polémicas palabras de Tom Dumoulin (Sunweb) sobre la estrategia de Nairo Quintana (Movistar Team) y Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida), esta etapa 19 del Giro de Italia 2017 tendrá mucho en juego, tanto en la tabla como en el orgullo de los llamados al título.

Según el holandés, no tuvo ayuda para trabajar por la etapa del jueves y además sus competidores hicieron caso omiso en el momento en el cual les hizo un llamado de atención para que pasaran al frente del lote. Por esta razón el liíder del Sunweb dijo que esperaba que ellos se cayeran del podio para la última etapa y además le dio méritos a Thibaut Pinot (FDJ) para que fuera quien lo escoltara en el segundo escalón del podio. Esto generó las respuestas de Nibali y Nairo, el italiano con mayor fortaleza, lo cual se reflejará en el recorrido de los próximos días.

En vivo, Online: Etapa 19 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana a la caza de Tom Dumoulin

Viernes 26 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

3 premios de montaña y llegada en ascenso para el decimonoveno día:

Otra vez la alta montaña pondrá a prueba al pelotón, los 191 kilómetros de recorrido empezarán con una escalada de tercera categoría a Passo di Monte Croce Comelico y Cima Sappada (1636 metros sobre el nivel del mar), después llegará un descenso corto, un pequeño ascenso que no alcanza a dar premio de montaña y llegará una extensa bajada de casi 4º kilómetros para después emprender la subida al premio de montaña de segunda categoría que dejará a los competidores en el pico de Sella Chianzutan (955 metros sobre el nivel del mar) y de inmediato llega un descenso corto que dejará a los corredores en un terreno con leves ondulaciones.

El remate será en un premio de primera categoría, exigente, de una inclinación considerable y que llevará a la meta ubicada en Piancavallo al lote y allí es donde puede llegar el ataque a Dumoulin, quien hasta ahora se ha defendido bien y no ha dado lugar a que los especialistas en la escalada le saquen tiempo.

Sábado de más montaña y domingo de contrarreloj individual:

El sábado volverá la alta montaña con un recorrido de 190 kilómetros en el cual habrá 2 premios de primera categoría en la segunda mitad del trazado y la llegada a Asiago será clave que Quintana y Nibali saquen una buena diferencia de cara a la jornada del domingo que tendrá una prueba contra el reloj de 29,3 kilómetros con pocos cambios en la altimetría y prácticamente en descenso, ideal para Dumoulin y Pinot.

Así está la general previo a la Etapa 19 del Giro de Italia 2017, Nairo es segundo:

Winner Anacona (Movistar Team) es 24 a 47 minutos y 5 segundos; Sebastián Henao (Team Sky) está en la posición 46 con una diferencia de una hora 40 minutos y 6 segundos y el último de los pedalistas colombianos es Fernando Gaviria (Etixx Quick Step) quien mantiene el liderato de los puntos por sus 4 etapas ganadas y se ubica en la casilla 128 con una diferencia negativa de 3 horas, 33 minutos y 16 segundos.

