Hinchas de Santa Fe en contra de Johan Arango por la eliminación de Libertadores

La eliminación de los actuales campeones de Colombia dejó un muy mal sabor en su afición, no solo por haberse quedado antes de lo esperado sino por la falta de juego ofensivo y de ganas que se vio del equipo en el partido definitivo del pasado martes. Pero también se tiene muy en cuenta que uno de los jugadores que llegó a aportar en el juego ofensivo fue quien no estuvo en el momento que más se le necesitaba y por esta razón Johan Arango fue atacado por eliminación de Santa Fe de Libertadores en primer ronda.

Las especulaciones sobre supuestos actos de indisciplina del veloz jugador han sido el común denominador en medio de la polémica que se ha generado desde hace unas semanas y debido a que en los recientes partidos del club bogotano el jugador ni siquiera hizo parte del grupo de convocados todo explotó en el marco del juego contra The Strongest que consumó la eliminación inesperada.

Incluso, cuando el mismo jugador puso en su perfil de Twitter un comentario sobre el partido en las horas previas recibió críticas que después del partido se multiplicaron.

— Jairo H. Alfonso C. (@Jairocovaleda) May 24, 2017

@arangitoGol Que me bloquee si quiere, 0 insultos le estoy diciendo, el cuento de la lesión es estúpido y no lo cree nadie.

Oye Crack @arangitoGol … no me bloquees de Instagram. No me quiero perder tus videos y tus rumbas. Sigue chupando.

— El Pananeas (@Carlos_O_Jr) May 24, 2017