Aunque Nairo espera sacar ventaja en la montaña, el final llano es para Gaviria

La etapa del pasado miércoles fue de transición, no hubo grandes cambios en la clasificación general y los favoritos no perdieron tiempo, mantuvieron su posición en el lote y la emoción del día apenas llegó en el tramo final con el triunfo del español Omar Fraile (Dimension Data). Esto mismo se espera que ocurra este jueves en la etapa 12 del Giro de Italia 2017 ya que los retos de escalada están en la primera mitad del recorrido y el final es indicado para los esprínters.

El premio de montaña de segunda categoría a los 62 kilómetros del punto de partida y el de tercera sobre los 110 kilómetros serán oportunidades para que se pueda presentar algún ataque o sorpresa de Nairo Quintana (Movistar Team) y de los demás capos de escuadra en contra del actual líder Tom Dumoulin (Sunweb). Mientras que en el remate será oportunidad de nuevo para los especialistas en la velocidad y en el remate de las competencias, allí será Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) quien pueda tener protagonismo en el caso de llegar en el lote principal.

En vivo, Online: Etapa 12 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Jueves 18 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Detalles de la etapa 12 del Giro de Italia 2017:

Un total de 229 kilómetros tendrán que recorrer los pedalistas entre Forlì y Reggio Emilia, pasando por un ascenso de segunda categoría (Colla Di Casaglia) que llevará la competencia a los 913 metros sobre el nivel del mar y llegando a la mitad del recorrido la escalada de tercera categoría (Valico Appenninico) que llegará hasta los 731 metros sobre el nivel del mar. Después de esto vendrá un descenso prolongado y con poca inclinación que dejará a los ciclistas en una zona llana, sin ondulaciones, sin cambios bruscos de recorrido y que permitirá que haya emoción en la llegada.

El mismo Nairo sabe que la montaña puede empezar a pasar factura a Dumoulin, que no es un especialista en este tipo de terreno, y por eso destaca que debe estar pendiente para aprovechar las ventajas que se pueden venir en este tipo de jornada para volver a recuperar la camiseta rosa: “Estos puertos tienen su desgaste y eso algún día se puede notar… Hay que mirar al frente y ser optimistas. Con Andrey Amador hemos ganado puestos en la general, y hay que seguir jugando nuestras bazas”.

Mientras que Gaviria, dueño de la camiseta de líder por puntos, espera mantenerse en la parte delantera, no perder tiempo en el recorrido complicado por los ascensos y después llegar a la línea de meta para volver a mostrar su potencia y así seguir sumando en esta clasificación para mantener el ‘maglia’ de color vino.

Así está la tabla general previo a la etapa 12 del Giro de Italia 2017 con Nairo en el segundo puesto

Los otros 4 colombianos mantienen sus posiciones respecto de los días anteriores, pero pierden más tiempo respecto del dueño de la ‘maglia rosa’; Winner Anacona (Movistar Team) es 33 a 24 minutos 52 segundos, Sebastián Henao (Team Sky) es 60 a 48 minutos y 09 segundos, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) es 125 a una hora, 36 minutos y 44 segundos y Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 173 con una diferencia de 2 horas, 03 minutos y 56 segundos.

