El fin de semana llegará el momento de la escalada para Nairo

Se completa la primera semana de competencia en busca de la ‘maglia rosa’ y los pronósticos se han cumplido a cabalidad, los embaladores se han impuesto en los días de remates planos, la alta montaña empezó a definir la general y las etapas de transición no han traído sorpresas. Los kilómetros recorridos hay que dejarlos atrás y mirar lo que viene, en materia de colombianos en la etapa 7 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana (Movistar Team) no habrá grandes opciones y se pronostica que no se verán grandes cambios

Ya en la actividad del octavo y noveno día llegará el momento para que el mejor escalador de la competencia empiece su ascenso rumbo a la gloria; el sábado un premio de montaña de segunda (Monte Sant’Angelo) y otro de cuarta (Coppa Santa Tecla) serán la preparación y medidor para el gran reto del domingo que tendrá un ascenso de primera categoría en la llegada a meta de Blokhauscon un ascenso pronunciado que durante 30 kilómetros llevará a los ciclistas de los 118 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.665 metros.

En vivo, Online: Etapa 7 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Viernes 12 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así será la etapa 7 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana manteniendo su lugar en la general

Entre Castrovillari y Alberobello se recorrerán los 224 kilómetros el viernes 12 de mayo, sin grandes cambios en la planimetría; Iniciando en un leve descenso de 20 kilómetros, manteniendo el nivel por más de 100 kilómetros en un largo recorrido con vientos costeros, un premio de montaña a 70 kilómetros del final, el remate tendrá ondulaciones que darán para que los corredores empiecen a preparar las piernas de cara a la montaña de los siguientes días en el que será hasta el momento el día con el trazado más largo.

Así está la general antes de la etapa 7 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 10:

>>Más actualidad del deporte colombiano en PUBLISPORT<<