Dicen que Daniel Quintero Calle prefirió marchar en Bogotá por miedo a la gente de Medellín

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien renunció a su cargo tres meses antes de terminar su periodo por salir a hacerle campaña a la Alcaldía al primo de su esposa, Juan Carlos Upegui, prefirió salir a marchar este 1 de mayo, Día del Trabajo, en Bogotá . Dicha decisión ha generado que en las redes se asegure que fue por temor a salir a las calles en Medellín.

A través de las redes sociales se asegura que Daniel Quintero prefirió ir a marchar en las calles de la capital del país por temor a salir en Medellín.

“Cómo será el temor de Quintero, que decidió salir a marchar en Bogotá y no en Medellín. Sabe que en las calles de la capital antioqueña, saldría abucheado por tantos escándalos de corrupción en su administración. El quiere engañar a Colombia, y no lo vamos a permitir. Buque!”, escribió Miguel Gutiérrez.

Por su parte, Quintero publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de X antes Twitter, “Hoy iniciamos una serie de movilizaciones ininterrumpidas que defenderán los cambios en nuestro país”, mensaje que acompañó con dos numerales que dicen: “Le marcho al cambio” y “Somos la llave del cambio”.

Hoy iniciamos una serie de movilizaciones ininterrumpidas que defenderán los cambios en nuestro país. #LeMarchoAlCambio #SomosLaLlaveDelCambio — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 1, 2024

Por su parte, los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “le dio miedo marchar en Medellín. Un cobarde más que no debe volver a gobernar en Antioquia”, “¿Porque no acompañas las marchas en Medellín?”, “Que bien, movilízate fuera de Medellín y no vuelvas jamás”, “Puro síndrome de candidato presidencial, que va a Bogotá a marchar porque en Antioquia quedaría en ridículo. El sabe que desde allá puede propagar las mentiras que nos metió en Medellín. El define la politiquería en su máxima expresión” y “Este man dizque marchando el día del trabajo y acá en Medellín no trabajó los 4 años de su alcaldía”.