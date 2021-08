Charlie Watts, la batería que marcó el ritmo de una generación

El único indicio de enfermedad reciente que daba el baterista nacido en Kingsbury, Reino Unido, era su ausencia en la próxima gira de los Stones, a la cual anunció que no asistiría. Por lo demás, en cada concierto Charles Robert Watts, por su nombre de pila, seguía siendo el mismo joven sonriente que también prestó su arte para los primeros discos de los ‘Rolling’.

La noticia de su muerte nos lleva a repasar los momentos de su vida, con fotos donde se puede leer su carácter, el mismo que lo llevó a ser uno de los pilares que mantuvo a las piedras “rodando” desde su fundación en 1962.

Fuera de los escenarios, a Charlie Watts lo reconocían por su forma de ser. De los Stones, probablemente era el más tranquilo y aterrizado, un contrapeso necesario en una banda donde hay personalidades como Mick Jagger y Keith Richards, cuyas ideas musicales sabía interpretar al pie de la letra. Incluso, ellos se referían a Watts como “el verdadero líder” de la banda. Tal vez, esto tiene que ver con que Watts nunca encajó en “el estereotipo de la estrella de rock”, tal como comentó en 1972 en el documental STP: A Journey Through America with The Rolling Stones.

Lo que enamoró a Charlie de la batería fue el jazz y el R&B, géneros de los que asistió a incontables conciertos cuando era adolescente, pero pronto se encantaría también con el rock.

La cifra: en total, Charlie Watts grabó 30 álbumes de estudio y 77 videos musicales con los Rolling Stones. De igual manera, como solista y con su ensamble jazz grabó un total de 10 álbumes más.

Entre 1983 y 1986, Watts luchó contra una adicción al alcohol y las drogas que se estaba saliendo de control. En este momento, estuvo cerca de perder a su esposa Shirley Ann Shepherd, con quien siguió casado hasta el final de su vida.

Además del rock de los Stones, Watts también hizo parte de Rocket 88, una banda de estilos más variados como el jazz y el R&B donde marcó el ritmo para músicos como Ian “Stu” Stewart, Alexis Korner y Dick Morrissey. También giró con su propia agrupación, la Charlie Watts Quintet, dedicada en un cien por ciento al jazz.

5 momentos de Charlie Watts como un ‘Stone’

Baterista sempiterno en la banda: En 1962, el entusiasta de la batería Charlie Watts conocería a sus compañeros Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en un bar de Londres. De aquella primera reunión nacería una de las bandas de rock más emblemáticas del siglo XX. Sin saberlo, serían contracultura y pop al mismo tiempo.

Rolling Stones Records: además de la fama y los discos, 1970 sería el año en que la agrupación lanzaría su propia casa disquera, síntoma del ascenso que no pararía pese a los momentos de estancamiento de la banda. En la historia del rock los Stones marcaron el paso entre el rock n' roll de las canciones de amor al rock rebelde y directo de las décadas siguientes.

Salón de la fama: En 1989, la banda inmortaliza su nombre en el prestigioso salón de Los Ángeles (California), victoriosa luego de algunos años donde todo apuntaba a que los excesos serían su final. En 2004 serían profetas en su tierra, entrando también al Hall de la fama del Reino Unido.

Dos gramófonos en un año: En 1994, los Rolling Stones ganaron dos premios Grammy; mejor álbum rock con Voodoo Lounge y mejor video musical con Love Is Strong.

Los 'Stones' rodaron por Colombia: A las 8:30 de la noche del 10 de marzo de 2016, el estadio El Campín recibió a una de las bandas más importantes del rock. El concierto pasó a la historia como uno de los más emblemáticos que haya recibido el país.