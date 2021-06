‘El conjuro 3’ busca “llevar el miedo al límite” con otro caso de la vida real

Arne Cheyenne Johnson fue quizás uno de los casos más conocidos y polémicos de los Warren. Esta pareja de investigadores paranormales se enfrentó en la vida real a la difícil tarea de intentar demostrar que Johnson, quien asesinó a un hombre, lo hizo debido a una posesión demoníaca.

Acostumbrados a lo sobrenatural, los Warren se encontrarán con una verdad todavía más oscura a medida que investigan, una que sobrepasará lo que ocurre con Johnson (interpretado por Ruairi O’Connor) y los pondrá a prueba en su capacidad emocional, física y mental. Veremos a Lorraine Warren (Vera Farmiga) haciendo uso de su clarividencia como nunca antes, y presenciaremos el lado más romántico y comprometido de Ed Warren (Patrick Wilson) como apoyo de su esposa.

Esta cinta tiene la particularidad de no estar dirigida por el genio del terror, James Wan, quien dirigió las anteriores de esta franquicia. Ahora, Wan le pasa el testigo a Michael Chaves, con quien produjo La Llorona con él en 2019).

Al respecto, Peter Safran, productor de El conjuro 3, comentó: “no había ningún otro director que tuviéramos en la mira para esta película, esa es la verdad. Tan pronto como James Wan trabajó con Michael en La llorona, vimos el trabajo increíble que hizo y fue inevitable vernos de nuevo en El conjuro 3. Él era el único que teníamos pensados para este cargo”.

Durante la misma rueda de prensa, Michael Chaves nos habló sobre su amistad con James Wan y este voto de confianza. “Descubrimos que teníamos mucha inspiración parecida y por eso comenzó la conversación. James estaba buscando un director para tomar las riendas de El conjuro, y me dio la idea a mí. Al comienzo, no lo tomé tan enserio porque me parecía increíble. Pero así fue, y todo esto lo recibo con humildad, ha sido una experiencia maravillosa”.

El dato: la franquicia ha recaudado más de 1.8 mil millones de dólares a nivel mundial. Incluye las películas El Conjuro 1 y 2, Annabelle 1, 2 y 3 y La monja.

Hacer terror como el de El Conjuro ha demostrado ser una fórmula ganadora, que arrasa en taquilla y se mete entre la lista de las películas más esperadas cada año. Este año no ha sido diferente, especialmente porque la cinta se estrenaría en 2020, pero su lanzamiento se retrasó para este 2021 por cuenta de la pandemia.

Para Chaves, la “fórmula” de este reconocimiento alcanzado tiene que ver con que aunque son películas 100% de terror, han logrado un balance con el que también ofrecen una historia de amor.

“En estas películas, desde el guion y en cada parte del proceso, tienes que encontrar el balance perfecto”, dice Chaves. “Es como la analogía de la cocina, siempre tienes que ir probando la mezcla a medida que la preparas, es parte de todo proceso. Siempre tenemos tests con audiencias donde vemos la película y vamos probando las reacciones. Esta es una película 100% de terror, con mucha tensión, mucho miedo, pero también tiene momentos de romance, de humor… tienes que buscar ese balance. Cada película es diferente”.

Peter Safran complementa a este director y comenta: “en el mundo de El conjuro todos somos fanáticos del horror. Es el lenguaje que todos hablamos, tratamos de pensar en lo que nos gusta como fans, y lo traemos a la pantalla. Nuestra meta con estas películas es crear secuencias que no parezcan copias de cosas que ya hemos hecho antes. Es un esfuerzo comunal por buscar ideas originales. Instintivamente buscamos llevar el miedo al límite sin que sea demasiado”.

Las caras de El conjuro 3

En esta versión, veremos de nuevo a Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de Ed y Lorraine Warren. Esta vez, además, los veremos más unidos que nunca, ayudando a otros pero también buscando salvarse a sí mismos de una amenaza que los llevará al extremo.

“Me encanta la vibra de mi personaje, amo lo que ella es y su fe incansable. Amo que nada la atemoriza ni la perturba, porque ella no lo permite. Cree en que la paciencia y la fe pueden vencer todo lo diabólico, me parece hermoso. También amo su increíble empatía y su preocupación por otros. Eso habla cantidades por ella. Tiene una gracia y una gentileza que no necesariamente he visto en otros personajes que he actuado. La mitad del personaje también es la ropa, ella es una superhéroe a su manera con su cabello recogido y su falda larga”, dice Vera Farmiga, quien tuvo la posibilidad de conocer a la verdadera Lorraine Warren antes de su muerte, en 2019.

Por su parte, Patrick Wilson recordó cómo fue la construcción de su personaje. “Me he guiado por lo que dicen de él en la vida real, y así mismo, lo que él decía sobre otros. Tenemos muchas historias locas sobre horror y demonios, ya sea que creas en ellos o no, pero a la larga El conjuro también es una historia de amor y eso es muy interesante porque de alguna forma crea un balance en la película contrastando con todo el terror. Tenemos una gran relación de amistad con Vera”.