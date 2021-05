HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de WarnerMedia, anunció que estará disponible en Colombia a partir del 29 junio.

La marca llega con una colección de títulos curados de todo el catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

HBO Max ofrecerá contenido que incluye películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, incluyendo estrenos anunciados para este 2021.

HBO Max también será el hogar de franquicias como Harry Potter, El señor de los anillos, Matrix, La liga de la justicia, Doom Patrol y El Guasón, entre otras.

Así mismo, otra de las icónicas series que tendrá la plataforma es Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones y Sex and the City.

Pero además de los clásicos, HBO Max alista varios estrenos que anunciará en los próximos días.

Por otro lado, a través de este servicio de streaming se podrá acceder a los clásicos de Hanna-Barbera, entre otros.

HBO Max aterriza con precios competitivos en Colombia y América Latina

HBO Max se puede adquirir con dos planes de suscripción:

El plan Estándar ofrece acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de COP 19.900 al mes.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de COP 13.900 al mes.

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%.

También se ofrecerá un período de prueba de 7 días, y una “zona de degustación” donde los usuarios podrán disfrutar algunas series y documentales, sin costo.

¿Qué pasará con HBO Go?

Tal como explicaron en este lanzamiento, los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max.

A partir del lanzamiento de HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.

Además la plataforma ofrecerá una experiencia diseñada especialmente para los niños, con controles parentales flexibles y claros y la posibilidad de que los padres creen perfiles infantiles que permitan a sus hijos explorar el contenido de HBO Max mediante una selección adecuada a su edad.