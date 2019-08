Estas son las propuestas de Alejandro Eder, el candidato que le apuesta a la educación en Cali

Hasta hace un año, Alejandro Eder era un nombre muy poco pronunciado en la política de Santiago de Cali. Entre las referencias más cercanas estaba su apellido, cuya rareza permitía intuir que hacía parte de la familia propietaria de uno de los ingenios azucareros más grandes del país. En efecto, su abuelo fue el fundador de lo que hoy es Manuelita S.A. Su hermano Harold es el actual presidente. Su padre, miembro de la junta directiva. Pero Alejandro se aleja de las etiquetas que lo encasillan como empresario: su carrera, dice, ha sido la de un servidor público.

Así lo confirma su hoja de vida, que le certifica experiencia en entidades como la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (hoy ProPacífico), de las que fue director en distintos periodos que suman más de una década. También hizo parte del equipo del gobierno que negoció con la guerrilla de las Farc en los diálogos de paz de La Habana.

En septiembre del año pasado, Eder anunció su precandidatura a la Alcaldía de Cali por un movimiento avalado por firmas. Guardó los trajes de saco y corbata que acostumbraba usar en sus apariciones públicas y se dedicó a recorrer la ciudad en tenis, bluyín y camisa, casi siempre blanca. El 25 de julio inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional con 214.125 firmas, más de cuatro veces la cantidad mínima requerida.

Su ‘bandera’ de campaña es la educación, ¿cómo planea mejorarla?

En Cali tenemos un problema y es que nuestros estudiantes se están quedando atrás en materia de calidad. La educación es tan mala que, en esencia, les estamos robando el futuro a los niños. Reconozco que ha habido avances los últimos años, pero no son suficientes. Vamos a trabajar de la mano con los docentes y administradores de colegios para fortalecerlos y lograr que hagan mejor su trabajo. Si nos enfocamos en educar y formar mejor a los docentes, nuestros niños van a tener una mejor calidad de educación.

Los jóvenes reclaman mayor acceso a las universidades y usted propone crear una Agencia de Educación Superior, ¿cómo funcionaría y quién la financiaría?

Esta agencia va a estar financiada con recursos públicos, privados y de cooperación internacional. Lo que va a hacer es, por un lado, ayudar a que las universidades y los institutos puedan coordinar su oferta para que los jóvenes tengan acceso a materias que les permitan una mayor empleabilidad cuando culminen sus estudios; por otro lado, va a crear un fondo con 10.000 becas que incluirán matrícula, transporte, libros y manutención. La mitad de las becas será para estudiantes afrocolombianos.

Hablando de afrocolombianos, dice que tiene el primer plan de gobierno en Colombia con enfoque transversal de género y afro. ¿Qué implica eso?

Implica que todos los secretarios van a tener tareas y presupuesto para lograr una verdadera integración cultural y una equidad de género real. Esto es importante porque, normalmente, lo que hacen los planes de gobierno es dejar un capítulo especial para este tema y se queda ahí… No es la primera vez que yo desarrollo algo así: la política de reintegración para excombatientes que presentamos hace más de una década fue la primera política de construcción de paz del país que incluía la equidad de género y la integración cultural como temas transversales. Tengo experiencia en esto y lo quiero aplicar en la ciudad.

Pasemos a seguridad. Una de sus propuestas es enfrentar el microtráfico, pero esta ha sido meta fallida de otros gobernantes. ¿Cuál sería la diferencia?

La principal causa de la delincuencia y de la descomposición social en Cali es el microtráfico. Una de nuestras prioridades va a ser caerle a este flagelo de manera fuerte y sin piedad. Vamos a erradicarlo. De la misma manera vamos a trabajar para recuperar a las personas que han caído en la droga. Le vamos a pedir a la Armada Nacional que patrulle el río Cauca: el borde que tiene Cali con este río se ha convertido en una puerta de entrada y salida del delito. Queremos blindar la ciudad para que paren de entrar drogas, armas y dinámicas ilegales.

Si las autoridades saben dónde están las ‘ollas de vicio’, ¿por qué no las atacan?

Como ciudadano, yo también me pregunto lo mismo. Como alcalde de Cali me voy a asegurar de que les caigamos a esos focos de ilegalidad con total firmeza y autoridad.

La movilidad es otro tema coyuntural para los caleños y usted promete eliminar los trancones. ¿Va a atacar el transporte informal para descongestionar las calles?

En Cali hay transporte informal por dos razones: primera, porque hay demanda. Los usuarios necesitan moverse y no se les está dando solución. Segunda, porque no hay empleo. Muchas personas se dedican al transporte informal porque necesitan sobrevivir. Nuestra principal apuesta será fortalecer el transporte formal. También vamos a crear 100.000 empleos formales en los próximos cuatro años, con lo que seguramente el transporte informal irá desapareciendo.

En su plan de gobierno habla de campañas de cultura ciudadana para mejorar la movilidad, pero hace dos semanas adhirió a su candidatura el exsecretario de Tránsito Alberto Hadad, reconocido por tener ‘mano dura’ con los infractores…

Necesitamos recuperar la autoridad y el orden para nuestra ciudad. Parte de eso se logra ejerciendo la autoridad de la mano de la Policía y los agentes de tránsito. Pero hay una parte fundamental y es capacitar a la ciudadanía para que recuperemos el civismo caleño que tantos extrañamos y que todos llevamos por dentro. Haremos una gran campaña para recuperar ese civismo. Por eso estamos escogiendo el mejor equipo posible, con la más alta capacidad técnica demostrada y la solvencia moral para servirles a los caleños.

¿Piensa quitar los pacificadores viales (tachones amarillos)?

Quisiera hacerlo, pero la ley no me lo permite porque entraría en un detrimento patrimonial espantoso. A lo que sí me comprometo como alcalde es a organizar el funcionamiento de la Alcaldía para que los pasos que adelantemos sean lógicos. Si hubiera estado en mis manos, me hubiera enfocado en hacerles mantenimiento a las vías y tapar los huecos antes de poner los famosos taches. Creo que tenemos que recuperar el buen manejo de lo público y parte de eso consiste en hacer una gerencia lógica.

Cuando dice textualmente en su programa de gobierno “No nos quedarán grandes las obras que soñamos” y “No más obras sin terminar ni obras eternas”, ¿se refiere a la gestión del exalcalde y candidato Jorge Iván Ospina con las 21 Megaobras?

Me refiero a todas las obras sin terminar que hay en la ciudad, que incluye las Megaobras, el puesto de salud de la comuna 21, un sinnúmero de calles que no se terminaron, las obras del sur de Cali, el estadio Pascual Guerrero y otras. Nos acostumbraron a que las obras son inconclusas y a que cuestan el triple de lo presupuestado. Eso no va a seguir así. Vamos a trabajar en orden y con el mejor equipo. Nuestro único compromiso es con la ciudadanía caleña, no tenemos compromisos politiqueros.

¿Quién le está financiando la campaña?

La campaña de Alejandro Eder es financiada por un grupo amplio de las principales empresas del país. En este momento son más de 60 donantes distintos. Todos estarán informados en el reporte financiero.

Datos de interés:

La candidatura de Alejandro Eder está respaldada por el movimiento Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo.

En las últimas semanas han adherido Dimitri Zaninovich, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura; Silvio López, exsecretario del Deporte en Cali, y Alberto Hadad, secretario de Tránsito durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero.

Según la encuesta más reciente del Centro Nacional de Consultoría, financiada por CM& y cuyos resultados se publicaron el 14 de agosto, Alejandro Eder tiene el 11% de intención de voto de los caleños.

