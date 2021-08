El accidente, que pudo llegar a ser fatal, se presentó en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali, al occidente de Bogotá. Bebé cayó a una alcantarilla en el sur de Bogotá luego de que se robaran la tapa.

La madre de una bebé de 8 meses le contó a Noticias RCN que el accidente sucedió cuando se dirigía camino a su trabajo empujando el coche con su hijo adentro.

En una cámara de seguridad quedó captado el momento en el que la llanta delantera de la carriola se enredó en el hueco y provocó que la menor cayera a la alcantarilla, mientras su mamá también se tropezó.

“Yo no me di cuenta que el alcantarillado estaba destapado. Estaba mirando hacia los lados, pero no vi la alcantarilla, y cuando me di cuenta el coche se me cayó. Gracias a Dios yo pegué un grito y un muchacho que iba al lado mío ayudó”, relató Vanessa, madre de la menor, al citado medio.

En las imágenes también se puede ver como este jóven se lanzó a la alcantarilla sin dudarlo un segundo con el fin de rescatar a la bebé.

Tras el suceso la menor fue trasladada hasta el CAMI de la localidad con el fin de ser valorada.

Por suerte, allí su parte médico fue alentador y confirmaron que no sufrió lesiones.

El robo de las tapas de alcantarilla para venderlas en elmercado negro han causado múltiples accidentes en la capital.