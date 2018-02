Denuncian que uno de los contenedores de lixiviados en Doña Juana colapsó y contamina el río Tunjuelo

Habitantes de Mochuelo Alto denuncian que la situación en el relleno de Doña Juana es cada vez más grave, pues la comunidad contactó a este medio para denunciar que la caja número 13 de lixiviados del relleno sanitario colapsó lo que ha generado que el líquido llegue directamente al río Tunjuelito.

PUBLIMETRO obtuvo este video:

Los habitantes del sector le exigen al alcalde Enrique Peñalosa que tome medidas sobre el asunto, ya que la comunidad le había advertido que este tipo de emergencias ocurrirían si no se hacía algo con el relleno. "Por el mal manejo que se está dando en el relleno y por la persecución que le hacen a los trabajadores adentro ellos mismos envían estas pruebas para que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Ha sido un poco difícil esta situación y frente al colapso de la caja la CAR no ha dicho nada, mientras que el operador del relleno aseguró en 'tuit' que eso no era cierto. Tenemos más pruebas, pero esto es constante", aseguró Javier Reyes, vocero de Asamblea sur, a PUBLIMETRO.

A esta, que se puede considerar una emergencia ambiental, se le suma que el jueves en la tarde más de 100 trabajadores de Aguas de Bogotá se enfrentaron al Esmad porque perderían sus puestos, lo que desencadenó que más del 50% de la ciudad se quedara con las bolsas de basura en la calle. Si bien el alcalde aseguró que hasta el Ejército está ayudando con la tarea de recolección, los ciudadanos se preguntan en dónde están las autoridades de vigilancia porque se decretó emergencia ambiental y sanitaria.