Con este video Bogotá le da la bienvenida a U2

La Alcaldía de Bogotá compartió en sus redes sociales el video con el que le da la bienvenida a U2. La banda irlandesa se presentará en la capital del país el 7 de octubre de este año y el precio de la boletería lo puede ver ingresando acá.

En el clip se ven imágenes de las zonas más representativas de la ciudad, del ambiente en los conciertos que se han realizado en la misma y, lo mejor de todo, acompañado de la canción Where The Streets Have No Name. El video muestra el por qué Bogotá es una de las ciudades más importantes en lo que a cultura se refiere y no era para más teniendo en cuenta que este ha sido uno de los coniertos más esperados no solo por los capitalinos, sino por muchos fanáticos en el país.

Mientras la esperada fecha llega, así celebra la ciudad el concierto de U2.