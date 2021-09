PUBLIMETRO habló con el político barranquillero Eduardo Verano de la Rosa, quien lanzó su precandidatura a la Presidencia de la República por el partido liberal. “Las regiones no se van a seguir conformando con proyectos que proponen desde la capital”: Eduardo Verano, precandidato presidencial.

En su trayectoria, Verano de la Rosa, de 72 años, se ha desempeñado en dos ocasiones como gobernador del departamento del Atlántico 2008-2011 y 2016-2019. También fue ministro de Medioambiente bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano.

Verano además se desempeñó como presidente de Inravisión a inicio de los años 90, y participó de la Asamblea Nacional Constituyente que derivó en la carta magna de 1991, al haber sido electo en la misma lista de Horacio Serpa Uribe.

“Las regiones no se van a seguir conformando con proyectos que proponen desde la capital”: Eduardo Verano, precandidato presidencial

A través de una carta dirigida al expresidente Colombia, y actual presidente del Partido Liberal Colombiano, Cesar Gaviria, Verano de la Rosa, hizo pública su intención de aspirar a la Casa de Nariño, buscando el aval del Liberalismo.

¿Cómo ha vivido estos días de campaña política en el país?

Han sido intensos. Hemos estado haciendo diversos recorridos por el país. Estuvimos en La Guajira, en la zona cafetera y otros territorios llevando el mensaje claro de una apuesta hacia la regionalización y por el planteamiento de una reforma al Estado que queremos impulsar. En ese sentido, nos ha ido bastante bien, porque hemos recibido mucha receptividad de importantes sectores. Tomé la decisión de aspirar a la presidencia porque he demostrado que puedo llevar desarrollo a los municipios más apartados del país y lo he demostrado. Me lanzo porque creo que se necesita un líder con experiencia para gobernar. Es la hora de las regiones, porque las regiones no se van a seguir conformando con esos proyectos que proponen desde la capital. Necesitamos poder tener entidades territoriales que manejen programas y recursos directamente sin tener que mendigar en Bogotá los recursos.

¿Cuáles son sus principales propuestas para gobernar a Colombia?

Queremos cimentar el Estado Regional y nuestro planteamiento principal es por una ‘Colombia Regional’. Por ello, queremos tener un mayor acceso a los recursos del Estado, por parte de las regiones, para poder construir una mejor infraestructura económica. Otra apuesta muy clara es lo que tiene que ver con el Medio Ambiente. Estamos muy preocupados con el último informe que tuvimos sobre el cambio climático y las dificultades que representará para el planeta y para Colombia. Tenemos que proceder a participar y avanzar para la protección del Medio Ambiente. En Colombia debemos trabajar por la reactivación económica debido al deterioro de la economía, por los efectos de la pandemia. En estas circunstancias la generación de empleos se convierte en el tema más importante para la creación de cargos basados en la innovación y las nuevas tecnologías. Eso sí, dándole un gran apoyo y una seguridad a los empresarios, para que puedan tener un mayor riesgo en su toma de decisiones en sus próximas inversiones. Eso es lo que nosotros queremos proponer para nuestro país en materia económica. También tenemos planteamientos para mejorar la educación y la infraestructura. Quiero que mi campaña esté enriquecida con las ideas y los aportes de la gente.

Muchos votantes lo conocen en la Costa Caribe ¿Qué le puede decir a aquellos que todavía no lo conocen en el resto del país?

Soy un administrador de empresas con postgrados en la Columbia University de Nueva York, en Desarrollo Económico y Social. Fui constituyente en el año 91, Ministro del Medio Ambiente. He sido dos veces gobernador del departamento del Atlántico, secretario del Partido Liberal, directivo y gerente de las empresas de servicios públicos de la Región Caribe. Creo que ese recorrido de toda una vida, dedicado a la vida pública me llena de la fuerza necesaria y el conocimiento para poder aspirar a la Presidencia de la República.

¿Qué opina de sus otros contendores que se están postulando a estos próximos comicios?

Es muy interesante para el país tener una gama muy amplia de posibilidades para escoger el próximo presidente. Muchos lo toman como una especie de desorden o que no hay una claridad en materia política y es todo lo contrario. Creo que cada uno de los diferentes partidos políticos tomaron las decisiones para brindar su aval a una de estas posibilidades y el pueblo colombiano tendrá un abanico muy interesante para escoger aspirantes de todas las tendencias políticas.

¿Cuál ha sido su principal reflexión sobre el estallido social que tuvo el país hace unos meses?

Creo que el gran resumen que podemos hacer de todas las conversaciones y manifestaciones de los jóvenes es escucharlos y entenderlos a profundidad. A partir de allí, brindarles facilidad en los estudios, apoyo económico para los estudios y empleo para que ellos puedan acceder a una vida digna a futuro. Así cuando salgan de la universidad, ellos puedan alcanzar procesos económicos que les permitan un sostenimiento. En ese sentido, debemos diseñar toda una estrategia hacia fortalecimiento de las actividades con los jóvenes, para que ellos se sientan partícipes y que el Estado les ha puesto total atención. Asimismo garantizarles que habrá apoyo económico para impulsar sus emprendimientos con el respaldo del Estado.

Si llegara a ser elegido presidente ¿continuaría con el Proceso de Paz?

Hay que continuar con el Proceso de Paz. Sería un primer paso muy importante a pesar de todas las dificultades que podamos tener en estos momentos en esas conversaciones con diversos criterios y conceptos de cómo manejar este tema. Creo que lo más importante es la paz, por lo tanto, todos los esfuerzos que se han hecho hay que apoyarlos para sacarlos adelante.

¿Qué opina de la resurrección del Nuevo Liberalismo como partido político?

Ellos seguramente tendrán que hacer un ejercicio muy importante y tienen tomar unas decisiones de fondo para lograr un apoyo masivo, que por lo que veo, debe superar los 600 mil votos que le exigen en las urnas.

Verano en cifras

De acuerdo a cifras suministradas por su campaña, Verano gestionó cerca de 900 obras de infraestructura y programas para la población, como Gobernador del Atlántico y generó desarrollo integral con impacto social. Logró una transformación en los 23 municipios del departamento, a través de la construcción de 27 colegios, 40 centros del SENA con infraestructura incluyente; 21 Centros de Desarrollo Infantil, 10 mil viviendas; cinco grandes plazas en municipios, la construcción de más de 18 hospitales en municipios que carecían de ellos, entre muchas otras obras.