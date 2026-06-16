Cayó MiLoto con millonario premio: conozca los números de la suerte del ganador

La suerte llegó al norte del Valle del Cauca. Un habitante de Cartago se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor de MiLoto, al acertar los números 11, 16, 28, 33 y 38 del sorteo No. 0554, llevándose un premio de $300 millones.

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El afortunado jugador adquirió su tiquete bajo la modalidad manual a través de la página oficial de Baloto, convirtiéndose en el primer ganador del premio mayor de MiLoto en la historia de Cartago. Además, este es el quinto premio mayor que cae en el departamento del Valle del Cauca desde la creación del juego.

Cartago tiene su primer millonario de MiLoto: ganó $300 millones con cinco números

Tras conocerse el resultado, el nuevo millonario deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar en la plataforma oficial de Baloto los requisitos, pasos y condiciones necesarios para reclamar el premio.

El caso vuelve a poner en evidencia el crecimiento de MiLoto en Colombia. Desde su lanzamiento, entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de junio de 2026, el juego ha entregado más de $51.704 millones en premios, beneficiando a cerca de 2.977.553 ganadores en todo el país.

Además de premiar a miles de jugadores, MiLoto también ha generado importantes aportes al sistema de salud colombiano. Durante ese mismo periodo, transfirió más de $22.002 millones destinados al fortalecimiento de este sector, contribuyendo al bienestar de millones de ciudadanos.

Los interesados en participar pueden adquirir su apuesta de manera digital desde celular o computador a través de la página oficial de Baloto. Asimismo, el juego está disponible en más de 43.000 puntos de venta de Su Red, SuperGIROS y en las principales cadenas de grandes superficies del país.

Desde su lanzamiento, MiLoto se ha posicionado como una de las alternativas de azar con mayor alcance en el país. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de 2026, el juego ha entregado más de $51.704 millones en premios, equivalentes a 2.977.553 premios pagados en diferentes categorías.

Además del impacto entre los jugadores, el producto también ha contribuido a financiar programas de interés social. En el mismo período, MiLoto ha transferido más de $21.793 millones al sistema de salud colombiano, recursos que ayudan a fortalecer la atención médica y distintos programas de bienestar para la población.

Actualmente, quienes deseen participar pueden adquirir sus apuestas desde un teléfono celular o computador ingresando a baloto.com. También es posible jugar en más de 43.000 puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional, así como en importantes cadenas de grandes superficies.

Las cifras respaldan esta afirmación. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2026, MiLoto ha entregado más de $47.112 millones en premios, equivalentes a 2.700.896 premios pagados en todo el territorio nacional. “Esto demuestra no solo la alta participación, sino también la confianza de los colombianos en este tipo de juegos”, agregaron.

Pero el impacto de MiLoto no se limita a los premios entregados. También cumple un papel clave en el aporte social. En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $20.226 millones al sistema de salud en Colombia, fortaleciendo la atención de millones de ciudadanos. “Cada apuesta representa una oportunidad de ganar, pero también un aporte directo al bienestar del país”, explicaron desde la organización.

El nuevo millonario deberá ahora iniciar el proceso para reclamar su premio. Para ello, tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos a través del portal oficial de Baloto, donde se detallan las condiciones y requisitos. “Es fundamental cumplir con todos los procedimientos establecidos para garantizar la entrega segura del premio”, indicaron.

Actualmente, quienes deseen participar en MiLoto pueden hacerlo de forma sencilla, ya sea a través de la página web oficial o en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país. Esta amplia cobertura ha sido clave para su posicionamiento como uno de los juegos de azar más accesibles.

Con un nuevo acumulado en juego, miles de colombianos siguen atentos a los próximos sorteos, motivados por historias como esta. “La suerte puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar del país”, concluyeron voceros, reiterando que MiLoto continúa consolidándose como un juego de alto impacto económico y social en Colombia.