Nuevo millonario en Cundinamarca: cayó MiLoto con osada modalidad

La suerte volvió a sonreír en Colombia. Un habitante de Tocancipá, Cundinamarca, se convirtió en el más reciente ganador del premio mayor de MiLoto, al acertar la combinación ganadora del sorteo No. 0548 y quedarse con un premio de $200 millones.

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El afortunado jugador realizó su apuesta a través de baloto.com bajo la modalidad manual, una opción que permite a los participantes elegir personalmente sus números. En esta ocasión, la estrategia resultó exitosa, pues logró acertar los números 3, 7, 12, 17 y 36, obteniendo así el millonario premio.

La jugada que convirtió a un cundinamarqués en millonario: acertó los cinco números de MiLoto

Con este resultado, Tocancipá registra por primera vez en su historia un ganador del premio mayor de MiLoto. Además, se convierte en la tercera ocasión en que este juego entrega su premio principal en el departamento de Cundinamarca, consolidando a la región como una de las afortunadas dentro de los sorteos nacionales.

La noticia también representa un nuevo logro para baloto.com, plataforma que ya acumula once ganadores del premio mayor de MiLoto desde la creación del producto. La venta del tiquete a través del canal digital refleja el crecimiento de las apuestas en línea y la confianza de los usuarios en este sistema.

El sorteo No. 0548 no solo dejó un nuevo millonario en el país. De acuerdo con la información entregada por la organización, también registró 13.803 ganadores en diferentes categorías, distribuyendo más de $297 millones en premios entre los participantes.

Este resultado confirma la tendencia que ha marcado a MiLoto durante 2026. Con la caída del premio mayor en Tocancipá, ya son 15 ocasiones en las que el acumulado principal ha sido ganado durante este año, una cifra que destaca la frecuencia con la que el juego entrega premios importantes a los colombianos.

Desde su lanzamiento, MiLoto se ha posicionado como una de las alternativas de azar con mayor alcance en el país. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de 2026, el juego ha entregado más de $51.704 millones en premios, equivalentes a 2.977.553 premios pagados en diferentes categorías.

Además del impacto entre los jugadores, el producto también ha contribuido a financiar programas de interés social. En el mismo período, MiLoto ha transferido más de $21.793 millones al sistema de salud colombiano, recursos que ayudan a fortalecer la atención médica y distintos programas de bienestar para la población.

Ahora, el nuevo ganador de MiLoto en Tocancipá deberá adelantar el proceso correspondiente para reclamar su premio. Para ello, tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos y condiciones establecidos por la organización a través de los canales oficiales.

Actualmente, quienes deseen participar pueden adquirir sus apuestas desde un teléfono celular o computador ingresando a baloto.com. También es posible jugar en más de 43.000 puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional, así como en importantes cadenas de grandes superficies.

Mientras se conoce la identidad del afortunado ganador, Tocancipá celebra la llegada de un nuevo millonario gracias a una combinación de números elegida manualmente que terminó cambiando una vida para siempre.

Las cifras respaldan esta afirmación. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2026, MiLoto ha entregado más de $47.112 millones en premios, equivalentes a 2.700.896 premios pagados en todo el territorio nacional. “Esto demuestra no solo la alta participación, sino también la confianza de los colombianos en este tipo de juegos”, agregaron.

Pero el impacto de MiLoto no se limita a los premios entregados. También cumple un papel clave en el aporte social. En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $20.226 millones al sistema de salud en Colombia, fortaleciendo la atención de millones de ciudadanos. “Cada apuesta representa una oportunidad de ganar, pero también un aporte directo al bienestar del país”, explicaron desde la organización.

El nuevo millonario deberá ahora iniciar el proceso para reclamar su premio. Para ello, tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos a través del portal oficial de Baloto, donde se detallan las condiciones y requisitos. “Es fundamental cumplir con todos los procedimientos establecidos para garantizar la entrega segura del premio”, indicaron.

Actualmente, quienes deseen participar en MiLoto pueden hacerlo de forma sencilla, ya sea a través de la página web oficial o en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país. Esta amplia cobertura ha sido clave para su posicionamiento como uno de los juegos de azar más accesibles.

Con un nuevo acumulado en juego, miles de colombianos siguen atentos a los próximos sorteos, motivados por historias como esta. “La suerte puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar del país”, concluyeron voceros, reiterando que MiLoto continúa consolidándose como un juego de alto impacto económico y social en Colombia.