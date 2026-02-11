Macabro: Encuentran una cabeza humana dentro de una bolsa en cercanías a la Alcaldía de Cali

Hallan cabeza dentro de una bolsa en cercanías a la Alcaldía de Cali. (Foto: tomada de X @LAMONJACALI 11 de febrero de 2026)

Encuentran cabeza en una bolsa en cercanías de la Alcaldía de Cali

Un nuevo caso se registró de decapitación en el Valle del Cauca, cerca de la Alcaldía de Cali encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa. El caso se suma al de este lunes que sucedió en zona rural del municipio de La Unión, al norte del departamento.

Las autoridades confirmaron que sobre el mediodía, en la rivera del río Cali, encontraron una cabeza que estaba en el interior de una bolsa plástica.

De acuerdo con Blu Radio, la bolsa en la que estaba la cabeza se encontraba dentro de una nevera de icopor, que fue dejada junto a un maletín. Se conoció que lo hicieron sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, desde la intersección de la calle 5ta. con el túnel mundialista.

Cuando el personal de seguridad del Bulevard del Río se dio cuenta de la situación, de inmediato dieron aviso a la Policía Metropolitana de Cali.

Mientras la patrulla llegó hasta el sitio, la corriente del agua arrastró el maletín hasta la orilla del CAM.

De inmediato los alrededores del centro administrativo municipal CAM y el Bulevar del Río fueron acordonados, mientras las unidades del CTI y policía judicial realizan los procedimientos forenses correspondientes.

La emisora indicó que la cabeza será trasladada al Instituto Nacional de Medicina Legal para poder determinar la plena identidad de la víctima.

Por ahora, las investigaciones se están adelantado y se apoyan en las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los hombres que arrojaron el maletín al río y la placa de la motocicleta en la que se movilizaban.

Este es el segundo caso de una persona decapitada en esta semana en el Valle del Cauca, luego que este lunes se reportar una situación similar el municipio de La Unión, en la vía Panorama, al norte del departamento.