“Yo lo volví legal”: Video viral muestra a mujer que exige pago de “peaje” para permitir el paso por una vía

A través de las redes sociales circula un video, que ya se hizo viral, en el que se observa a una mujer que exige el pago de un “peaje” a los vehículos que circulan por una vía en el departamento del Valle del Cauca. Esta es una actuación, pero que es evidencia de una situación real que se viven en diferentes vías del país.

En las imágenes se observa que el conductor y el copiloto se bajaron para manifestar su inconformidad con el cobro al ser ilegal.

Mujer cobra “peaje” a vehículos que necesitan pasar por una vía

En el video se observa al conductor decir que el cobro que le están haciendo es ilegal. “Venga, pero es que esto es completamente ilegal. Lo que ustedes están haciendo”. A lo que la mujer de manera altanera le responde: “Yo lo volví ilegal. Yo lo volví ilegal”.

En ese momento le alerta que están grabando para las redes sociales, a lo que la responde despectiva: “No me importa. Grabe. Haga lo que se le su gana”.

El conductor insiste diciendo: “A mí me parece que esto es ilegal”. En ese momento está el hombre que acompaña a la mujer y repiten junto que es legal.

En ese momento el hombre le dice al conducto: “¿Y qué va a pasar?“, le repite mientras le exige el pago.

Cuando el conductor quería subirse el carro, la mujer le decía que no. Ahí le dijo “yo le voy a pagar, tranquila, tranquila”. Finalmente se sube al carro, pero la mujer no lo deja cerrar la puerta y le exige el pago. “Va a pagar con la puerta abierta si quiere pasar”, le repitió la mujer.

Luego se observa al hombre estirar un cable en la vía y ahí el conductor dice: “Vea, sabe que yo no le puedo pagar nada, muchachos. Pues, llame a la gente que quiera entonces” y le dice a su copiloto que es el que graba, “Llamemos a la Policía”.

Cuando la mujer escucha dice, “llame a la Policía, a nosotros no nos importa”. Sin embargo, cuando ve que van a llamar, la mujer se mete y le dice “aquí no va a llamar a nadie”, en ese momento acaba el video.

Al final, se trata de un video viral por la actuación, pero lo que llama la atención es que sí es un hecho que sucede frecuentemente en diferentes departamentos y vías del país. “En Colombia esto pasa a diario” y “si en Cali también cobran por dejar pasar en barrio”, son algunos de los comentarios.