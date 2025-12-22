Refuerzan la seguridad en Cali para la Feria: La presencia se acerca a los 7000 uniformados

La capital del Valle del Cauca entra en la recta final del año con un fortalecimiento sin precedentes de su esquema de seguridad, de cara al desarrollo de la Feria de Cali y al incremento de visitantes propios de la temporada. Con la incorporación de 400 nuevos policías permanentes y el anuncio de 800 uniformados adicionales de apoyo temporal, la presencia en la ciudad se acerca a los 7000 hombres y mujeres al servicio de la ciudadanía.

Durante una ceremonia oficial, el alcalde Alejandro Eder destacó el esfuerzo conjunto entre el Distrito y la Policía Nacional, aunque reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar las capacidades estratégicas.

“Agradecemos la llegada de estos policías, pero necesitamos que ese esfuerzo sea recíproco. Requerimos mayores capacidades en inteligencia y especialidades, como sistemas antidrones, para proteger a la ciudadanía y a nuestros policías”, afirmó el mandatario.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, explicó que el dispositivo especial para la Feria contempla el despliegue de 1200 uniformados en diferentes frentes, ante la proyección de recibir cerca de 140.000 visitantes.

“Se ha dispuesto por parte de la Policía Nacional, articulados con el Distrito de Cali, poder garantizar la seguridad para esta Feria. Tendremos funcionarios desarrollando planes como puestos de control, presencia en centros comerciales, en el sector gastronómico y en sitios turísticos”, señaló.

El general Urrego precisó que la vigilancia cubrirá los más de 50 eventos oficiales de la Feria y la dinámica general de la ciudad. “Vamos a tener puestos de control en los puntos de ingreso a Cali y controles internos móviles, requisando vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin ningún tipo de armamento”, indicó.

Además, confirmó que la ciudad contará con el apoyo del helicóptero Halcón, varios drones de vigilancia, las cámaras de seguridad y el fortalecimiento de la red de cooperantes.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Jairo García, indicó que el refuerzo de la Fuerza Pública hace parte de una estrategia más amplia de contención y prevención en este fin de año. “Seguimos en un ejercicio de contención. Hemos venido mitigando los fines de semana en Cali y hacemos un llamado especial a los caleños a resolver los conflictos de manera pacífica”, expresó.

García destacó además la reciente puesta en marcha de la nueva Casa de Justicia del centro de la ciudad y las acciones de control frente al uso de pólvora.

El funcionario también se refirió a la feria y reiteró que habrá acompañamiento permanente de las autoridades. “Vamos a estar en puestos de mando unificado, monitoreando cada uno de los desarrollos de estas actividades. Esperamos que sea un cierre de año tranquilo, seguro y muy atractivo, no solo para los caleños, sino también para quienes nos visitan”, aseguró.

Finalmente, el secretario confirmó que, con los nuevos refuerzos, “presentamos 400 nuevos hombres y mujeres que se quedan en Cali. Es decir, estamos llegando a los 7000 uniformados en la ciudad. A esto se suman cerca de 800 apoyos temporales que nos estarán acompañando durante la Feria”, puntualizó.

