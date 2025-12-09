Disputa por un asiento termina en tragedia: asesinan a pasajero en el MIO de Cali

El incidente, catalogado por la autoridad como un “caso de intolerancia”, se originó cuando la persona agresora intentó ocupar el lugar donde se encontraba o se dirigía la víctima dentro del bus. La confrontación escaló rápidamente hasta que la persona agresora propinó a la víctima “varias heridas con arma corto punzante”, según detalló el General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

La víctima fue identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido de 42 años. A pesar de haber sido trasladado al hospital Primitivo Iglesias tras salir del bus y caer herido en la estación Primitivo Crespo, el ciudadano falleció horas después, informaron las autoridades.

La reacción policial permitió la “captura y la incautación del arma” utilizada en el homicidio. Las cámaras de seguridad del sistema de transporte jugaron un papel clave en el esclarecimiento de los hechos, registrando la secuencia del crimen, incluyendo la llegada de la víctima a la estación.

El proceso de judicialización fue inmediato. El pasado lunes feriado se llevaron a cabo las audiencias de control de legalidad, y la persona implicada fue “cobijada con medida de aseguramiento intramural por el delito de homicidio”, manifestó el oficial Bello.

Este suceso se suma a la compleja situación de seguridad en Cali, que ha superado los 950 homicidios en lo corrido de 2025. Este panorama ha llevado a Metrocali a solicitar el refuerzo de la fuerza pública, especialmente ante el incremento de violencia registrado. Actualmente, el MIO cuenta con 330 guardas de seguridad privada y 120 policías.

Este suceso se suma a la compleja situación de seguridad en Cali, que ha superado los 950 homicidios en lo corrido de 2025. Este panorama ha llevado a Metrocali a solicitar el refuerzo de la fuerza pública, especialmente ante el incremento de violencia registrado. Actualmente, el MIO cuenta con 330 guardas de seguridad privada y 120 policías.