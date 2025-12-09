Hallan sin vida a joven desaparecido en playas de Salgar: autoridades refuerzan alertas en Puerto Colombia

La búsqueda terminó con un desenlace lamentable. Autoridades de Puerto Colombia confirmaron en la mañana de este martes 9 de diciembre el hallazgo del cuerpo sin vida de Esteban Andrés Morrillo Arrieta, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada del lunes festivo. El operativo, que se extendió por más de 24 horas, concluyó en el sector de la entrada a las playas de Salgar, donde salvavidas encontraron el cadáver alrededor de las 6:00 a. m..

Lea también: EE.UU. incluye en la Lista Clinton a empresas colombianas por red de reclutamiento de mercenarios para la guerra en Sudán

Según el reporte oficial, el joven había llegado al balneario en compañía de varios amigos provenientes de Barranquilla. Sin embargo, pese a las advertencias de uniformados que se acercaron para informar que la zona estaba catalogada como peligrosa, los jóvenes hicieron caso omiso y permanecieron en el área restringida. Minutos después, Esteban desapareció entre las olas, lo que movilizó a las autoridades locales.

Un operativo de búsqueda que cubrió 18 kilómetros de costa

Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia, le aseguró a El Heraldo que el despliegue que se ejecutó desde el lunes hasta el amanecer del martes. “Durante todo el día de ayer hicimos el proceso de búsqueda en los 18 kilómetros de playa que tenemos en la jurisdicción. El resultado fue negativo hasta hoy, cuando a las 6 de la mañana apareció el cuerpo en el mismo punto donde había sido reportado desaparecido”, explicó el funcionario.

Vargas añadió que el hallazgo fue confirmado inicialmente por salvavidas del sector, quienes notificaron de inmediato a las autoridades. “Luego se informó a los familiares y al CTI para el respectivo levantamiento”, indicó.

Las primeras versiones señalan que los jóvenes posiblemente se encontraban bajo efectos del alcohol, aunque esta hipótesis deberá ser verificada con los análisis forenses y la recolección de testimonios oficiales.

Autoridades advierten sobre riesgos en zonas prohibidas

El jefe de Gestión del Riesgo recordó que varias áreas de estas playas cuentan con restricciones estrictas debido a las corrientes peligrosas. “Lo que hace la Policía es una advertencia, y me imagino que procedieron a un comparendo porque está prohibido ingresar a zonas catalogadas como peligrosas”, sostuvo.

El funcionario lamentó que la desatención de estas medidas termine generando tragedias como la de Morrillo Arrieta, especialmente en un periodo en que la afluencia de visitantes aumenta.

Refuerzo de medidas para fin de año

De cara a la temporada decembrina, Vargas hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las señales de alerta instaladas en las playas. “Aquí en Puerto Colombia estamos completamente focalizados en la prevención (…) Contamos con megáfonos, pitos, señalización y banderas que indican el nivel de peligro. La gente debe acatar estas alertas”, insistió.

Además, anunció que para los días 24, 31 de diciembre, 1.º de enero y toda la temporada de vacaciones se intensificarán los controles, por instrucción del alcalde, en coordinación con todas las autoridades municipales.

La muerte de Esteban Morrillo Arrieta se convierte en un llamado urgente a respetar las advertencias y a reforzar la cultura de autocuidado en las playas del Atlántico, especialmente en fechas donde el riesgo aumenta por la alta concurrencia de visitantes.