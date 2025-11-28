Colombia inició con victoria su camino al Mundial FIBA 2027 tras emocionante partido contra Venezuela

Partido de la Selección Colombia de baloncesto contra Venezuela en Cali. (Foto: Cortesía)

En un emocionante partido jugado en el coliseo Evangelista Mora de Cali, la Selección Colombia de baloncesto debutó y le ganó 80-78 a Venezuela en el inicio de la ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027.

Fue un partido cargado de emociones, cambios de ritmo y actuaciones individuales destacadas, con lo que la afición caleña vibró cada segundo animando al equipo hasta el final.

Selección Colombia de baloncesto debutó con victoria sobre Venezuela en Cali

Desde el inicio, Colombia mostró carácter. Hansel Atencia abrió el marcador con un triple que de inmediato animó al público, aunque Venezuela respondió de inmediato a través de Anyelo Cisneros, dejando claro que ambos equipos tenían un nivel parejo.

El reconocido jugador, Juan Diego Tello fue protagonista del inicio, aportando su experiencia en ambos costados de la cancha. Sin embargo, Venezuela se fue arriba al cierre del primer cuarto (27-22) tras el buen ingreso de Windi Graterol y Teobaldo Fulda, quienes sumaron puntos clave desde la banca.

En el segundo periodo Braian Angola con Tello y Echenique en conjunto manejaron el ataque, lo que permitió salir al descanso con una ventaja de tres puntos (48-45).

La segunda mitad la Tricolor igualó el partido 56-56 y luego 60-60, con varias jugadas emocionantes y rápidas, el marcador quedó 66-65 a favor de los locales al terminar el tercer cuarto.

Finalmente, en el cierre Colombia encontró un triple oportuno de Atencia y Andrés Ibargüen amplió la diferencia con un doble para el 74-68. Venezuela reaccionó con aportes de Graterol y Carrera, pero Ibargüen y Tello dominaron cerca del aro para sostener la ventaja.

La figura del encuentro fue el barranquillero Jaime Echenique, quien firmó una actuación determinante con 17 puntos, 7 rebotes y 22 de eficiencia, siendo el motor emocional y deportivo del equipo en su debut rumbo al Mundial FIBA 2027.

Colombia inició su camino con pie derecho, mostrando que tiene un equipo talentoso y con la madurez suficiente para competir.