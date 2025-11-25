Logran frustrar atentado terrorista con drones que era planeado por alias Marlon en Jamundí

En las últimas horas, se conoció que a través de una operación conjunta en la que fueron encontrados artefactos explosivos que estarían listos para ser usados contra la población y las tropas en el sur del Valle del Cauca.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación y las autoridades localizaron destruir un depósito ilegal de explosivos en zona rural de San Antonio, en Jamundí.

Frustran atentado con drones que tenían planeado en ejecutar en Jamundí

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este es un golpe directo contra alias Marlon, que es señalado como principal operador terrorista de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, que son los responsables de planear y ejecutar ataques en Cauca y Valle del Cauca.

Según conoció el Blu Radio, en el sitio se encontraron granadas artesanales, pólvora, mecha lenta, cableado, un chaleco multipropósito y otro tipo de cartuchos. Además, encontraron explosivos instalados en drones, una modalidad que las disidencias han usado para atacar a soldados.

“Una vez más, la acción oportuna de nuestros soldados frustra un ataque terrorista y evita una tragedia. A la comunidad de Jamundí y del sur del Valle: no están solos. Seguiremos empleando todas nuestras capacidades para garantizar su seguridad, su tranquilidad y el respeto pleno por la vida”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.