Las mujeres se tomaron la salsa con el Cali Salsa Femstival

En la década de los 90 era habitual escuchar salsa producida por orquestas compuestas exclusivamente por mujeres, al punto que Caleño, de la Orquesta Son de Azúcar, fue escogida como la canción de la Feria de Cali de 1992. Otras orquestas como Canela y D’Caché se destacaron por sus producciones musicales.

Buscando mostrar que el rol de las mujeres en la salsa sigue vigente, el pasado 21 de noviembre en Chipichape se realizó la primera versión del ‘Cali Salsa Femstival’, un evento que tuvo diversas actividades entre académicas y artísticas.

También le puede interesar: J Balvin presentó su nueva colaboración: “Esto es un regalo para mi ciudad”

Primera versión del Cali Salsa Femstival

Compositoras, intérpretes, instrumentistas, bailarinas, productoras, DJs, melómanas y gestoras culturales que se destacan en la escena salsera no solo de Cali sino de todo el país se reunieron para compartir sus experiencias a la vez que visibilizar su labor.

“Es el primer festival en Latinoamérica dedicado exclusivamente a las mujeres de la salsa. Cali tiene el más grande movimiento femenino salsero y este evento fue una voz colectiva que suena, vibra y transforma”, dijo Adriana Chamorro, directora general del festival.

Las actividades académicas incluyeron paneles que contaron con la participación de invitadas especiales de la industria salsera, buscando crear espacios de marketing y negocios para el talento femenino. En el marco del evento se presentaron orquestas y solistas con nombres como Las Guaracheras, D’Caché Orquesta, Son Mujeres, The Bambas de Bogotá, Pacífico Big Band Fem, la cantante cubana Aymee Nuviola y nueve solistas caleñas acompañadas de bailarinas.

‘Cali Salsa Femstival’ es una iniciativa de la Fundación Voz Mujer, liderada por un colectivo de artistas que ha gestionado apoyo en instancias gubernamentales y privadas para materializar este proyecto con la convicción de generar oportunidades reales para el gremio.