El Valle del Cauca se convierte en el destino líder en deportes extremos y turismo de naturaleza

El departamento del Valle del Cauca se consolida como el principal laboratorio natural para el turismo de aventura en Colombia. Su geografía, que combina el litoral Pacífico, la imponente Cordillera Occidental y el amplio valle del río Cauca, ha convertido al departamento en escenario privilegiado para la práctica de deportes como parapente, kitesurf, windsurf, escalada, ciclismo de montaña y buceo avanzado. Tanto Roldanillo como el Lago Calima hacen parte de los calendarios de las copas del mundo de estas disciplinas.

En este contexto, la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, impulsa durante diciembre, y a lo largo del año, una estrategia de promoción dentro de la campaña Colombia, el país de la belleza, con la que busca posicionar al departamento como destino de aventura de clase mundial.

¿Dónde practicar deportes extremos en Colombia?

“La temporada de parapente en Roldanillo atrae a más de 9.000 visitantes, genera más de 3 millones de dólares y eleva la ocupación hotelera por encima del 80%. Pero el parapentismo no se vive solo allí: en el centro del departamento contamos con corrientes magníficas que permiten volar no solo en la mañana, sino durante todo el día, demostrando la grandeza de nuestro territorio”, explicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres, destacó también la importancia de diciembre, cuando solo en 2024 ingresaron 1.217.091 viajeros al departamento. “Queremos que los visitantes no se limiten a los planes tradicionales, sino que exploren rutas comunitarias, senderos entre bosques de niebla y cañones poco transitados. Cada salto, cada vuelo y cada experiencia dependen de la conservación de ecosistemas sanos y protegidos”, dijo.

Cinco destinos clave en el Valle del Cauca para los deportes extremos

1. Roldanillo: la meca mundial del parapente

Con térmicas estables, cielos despejados y un extenso valle ideal para aterrizajes, este municipio se ha convertido en referencia global del vuelo cross country. La temporada de diciembre multiplica los días “volables” y convierte los despegues en miradores naturales sobre un paisaje agrícola único. Su calendario competitivo atrae a pilotos profesionales y aficionados de todo el mundo.

2. La Cumbre–Dapa–Pichindé: el corredor del viento

La cresta de la cordillera central genera un efecto embudo que facilita el vuelo durante prácticamente todo el día. Además, esta zona es un imán para el ciclismo de montaña, gracias a sus ascensos exigentes y descensos técnicos. En Dapa, las formaciones rocosas de diabasa y basalto han consolidado un escenario ideal para escalada técnica, especialmente en temporada de fin de año.

3. Lago Calima: paraíso del kitesurf y windsurf

Calificado como el tercer lago del mundo con mejores condiciones de viento, es la cuna de los deportes náuticos de vela en Colombia. Sus rachas sostenidas han convertido su lámina de agua en sede de la Copa del Mundo de la Global Kitesurfing Association (GKA), y en un escenario habitual para competencias nacionales como la Multiclases Copa CEAN. Además, sus bahías tranquilas permiten la práctica de vela ligera y paddleboard para principiantes.

4. Malpelo: aventura extrema bajo el océano

Patrimonio Natural de la Humanidad y de acceso limitado, esta isla es uno de los destinos más exclusivos del buceo avanzado. Allí, tiburones martillo, rayas águila y paredes submarinas conforman un escenario que mezcla ciencia y aventura. Malpelo también funciona como aula viva: científicos realizan monitoreos de fauna pelágica, estudios de corales y expediciones para comprender el impacto del cambio climático en los ecosistemas oceánicos.

5. Caicedonia y Yotoco: rafting y canyoning para expertos

El río Barragán, en Caicedonia, ofrece rápidos de nivel intermedio en medio del paisaje cafetero, mientras que el cañón Chimbilaco, en Yotoco, se posiciona como destino emergente para un canyoning técnico que permite recorrer cascadas, charcos cristalinos y zonas ideales para apnea o saltos controlados.

Actualmente el departamento aspira a recibir más viajeros en diciembre. “En diciembre esperamos más visitantes que nunca, ojalá superar los 7 millones, pero sobre todo que descubran estos lugares de aventura que muchos aún no conocen”, concluyó Torres.