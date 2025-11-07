Mercado Musical del Pacífico, la vitrina para los nuevos talentos

Agenda académica, showcases y rueda de negocios son las actividades de articulación entre cantantes, agrupaciones, compradores y productores musicales de la región, en medio del Mercado Musical del Pacífico, hasta el 8 de noviembre se realiza su versión número 13 en Cali.

La primera versión se desarrolló en 2013 con el propósito de mostrar el talento de los artistas del Pacífico.

Mercado Musical del Pacífico reunirá a artistas, productores y gestores culturales

Este evento inició con la financiación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y, en 2016, ya con el proceso del BID finalizado, se sumaron otras entidades como Comfandi, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Tecnocentro Somos Pacífico y la Universidad Icesi, para consolidar el MMP como una gran plataforma que impulsa a los artistas locales. Solo el año pasado se registraron 431 citas de negocios, 36 compradores y 22 showcases con agrupaciones emergentes del Pacífico colombiano.

Un caso emblemático del MMP ha sido el de Junior Zamora, quien encontró en esta plataforma una gran vitrina, al punto de ser firmado por la disquera Sony Music.

Hoy es uno de los artistas colombianos con mayor proyección y una carrera en pleno ascenso. “Tuve la fortuna de ver a Junior Zamora cuando apenas empezaba; me parece un genio de la música latinoamericana. Carolina Sarta es una artista increíble. Entonces uno empieza a darle seguimiento a artistas como Zalama Crew y Nidia Góngora; se le da importancia a la música que viene de otros lugares”, dijo Salvador Toaché, director comercial de Discos Intolerancia (México).

Mercado Musical del Pacífico 2025 Mercado Musical del Pacífico, Cali 2025. (Foto: Hroy Chávez / Publimetro Colombia) (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

Pero no se debe entender que el Mercado Musical del Pacífico se creó solo para artistas que hacen folclor o música tradicional, porque no es así. Rock, rap, salsa, afrobeat y fusiones de diferentes estilos se ven y se oyen durante los días del evento.

Dentro de la programación hay una rueda de negocios en la que los representantes del sector analizan las propuestas artísticas y musicales de los diferentes proyectos, buscando generar alianzas, circulación y oportunidades de negocio que fortalezcan la industria musical del Pacífico y del país.

Es el caso de Tello, un artista y estudiante de música en Icesi que hace R&B con fusión soul: “Para mí, el Mercado es una ventana de oportunidades porque hace que personas externas a la ciudad pongan el ojo aquí en Cali; es una vía para llegar a mis objetivos”.

Mercado Musical del Pacífico 2025 Mercado Musical del Pacífico, Cali 2025. (Foto: Hroy Chávez / Publimetro Colombia) (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

En los showcases que se realizan durante el evento, artistas como Cynthia Montaño, Trez Hache, Mokumba, Juanita Donosso, Mangle Sonoro y Electrochirimía, entre otros talentos regionales, tienen la oportunidad de ser escuchados por productores, programadores, sellos y curadores de festivales como Altavoz (Medellín), Pasto Jazz (Pasto), Sucursal Fest (Cali), Petronio Álvarez (Cali), Discos Intolerancia (México), Lima Pro (Perú) y Festivales al Parque (Bogotá), entre muchos otros.

“Se nota que hay avances en el Mercado. Ofrece cosas que la demanda necesita; es la posibilidad de ver y escuchar artistas que hacen géneros como afrobeat, salsa, blues o música tradicional del Pacífico. Es confirmar la diversidad que hay en Cali”, afirma Toaché.

Como actividad final del Mercado Musical del Pacífico, el Centro de Producción Creativa 312 de la Universidad Icesi liderará el laboratorio “Cocinando Música en el 312”, un espacio de creación colaborativa donde músicos y productores unirán talentos para desarrollar nuevas piezas que enriquezcan el inventario fonográfico del Pacífico colombiano.