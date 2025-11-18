Artefacto explosivo afecta CAI de la Policía en Cali: autoridades ofrecen recompensa de $400 millones

La tranquilidad del oriente de Cali se vio alterada en la madrugada de este sábado tras el lanzamiento de un artefacto explosivo contra el CAI de la Policía ubicado en el barrio Charco Azul. De acuerdo con las autoridades, se trató de un explosivo de bajo poder, pero suficiente para generar una fuerte detonación que afectó la estructura del puesto policial y puso en alerta a la comunidad del sector.

La Alcaldía de Cali informó que, a pesar de la gravedad del hecho, no se registraron uniformados ni civiles heridos. Sin embargo, un perro que merodeaba por el área resultó lesionado por las esquirlas y fue atendido de inmediato por la Policía Ambiental, que se encargó de su traslado para recibir la atención veterinaria necesaria.

Tras la explosión, unidades de la Policía Judicial (Sijín) y de la SIPOL llegaron a la zona para realizar las labores de inspección y recopilación de pruebas. Paralelamente, se activó un plan candado para intentar ubicar a los responsables de este hecho que fue catalogado como una acción terrorista contra la infraestructura de seguridad del Estado.

Las autoridades locales rechazaron este nuevo ataque a la Fuerza Pública y enviaron un mensaje de fortaleza institucional. La Alcaldía recordó que actualmente está vigente una recompensa de hasta $400 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores de actos que pongan en riesgo la vida, la seguridad y la tranquilidad de los caleños.

La detonación generó temor entre los habitantes de Charco Azul, quienes han solicitado una mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la zona. Vecinos expresaron su preocupación por este ataque directo a un punto de vigilancia del barrio, lo que para ellos evidencia la audacia e intimidación con la que sectores criminales están actuando en la ciudad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con información que contribuya a dar con los responsables. Asimismo, reafirmaron su compromiso de reforzar los dispositivos de seguridad y mantener la ofensiva contra las estructuras delictivas que operan en el oriente de Cali.