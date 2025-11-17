Atentado en Cali: lanzan explosivo cerca de sede de medio de comunicación

La tranquilidad de la noche del domingo 16 de noviembre se vio alterada tras la explosión de un artefacto tipo granada en las cercanías de la sede del medio de comunicación RCN, ubicada en la Carrera 8 con Calle 31 en la ciudad de Cali. El hecho, que ocurrió pasadas las 9:00 p. m., generó preocupación entre los residentes del sector y trabajadores del canal, quienes escucharon la fuerte detonación.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la explosión no dejó personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales en la zona impactada. Hasta el momento, no se ha confirmado si el ataque estaba dirigido específicamente contra el medio de comunicación o si se trató de un acto intimidatorio en el sector.

Autoridades investigan si el ataque con granada buscaba intimidar al medio de comunicación

Tras la emergencia, unidades de la Policía Metropolitana de Cali y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron al sitio para acordonar el área y adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas. De igual manera, se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal que se encontraba en el edificio y garantizar el control de la escena.

El alcalde de la ciudad y la Secretaría de Seguridad han sido informados de la situación y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que permita esclarecer lo ocurrido y establecer si existen amenazas previas contra el medio de comunicación o su personal. Asimismo, las autoridades confirmaron que se revisarán las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables del ataque.

Este hecho ocurre en un contexto nacional en el que distintos sectores han alertado sobre el aumento de acciones violentas con artefactos explosivos en zonas urbanas, lo cual ha puesto en alerta a los organismos de inteligencia del Estado. En ese sentido, la detonación cerca de RCN abre interrogantes sobre los posibles motivaciones detrás de este atentado y si se relaciona con retaliaciones criminales o presiones dirigidas a medios informativos.